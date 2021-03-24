На преодоление последствий аварии на ЧАЭС направят почти 3 млрд рублей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил государственную программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на новую пятилетку (2021-2025 гг.), сообщает Национальный правовой интернет-портал.

На реализацию программы предполагается направить 2 997 496 585 рублей.

"Разработка государственной программы обусловлена долгосрочным характером и масштабами радиоактивного загрязнения регионов республики, требующими продолжения работ по поддержанию на достигнутом уровне социальной и радиационной защиты населения и обеспечению жизнедеятельности с минимальными ограничениями по радиационному фактору, необходимостью предоставления государственной финансовой поддержки", – говорится в документе.

Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Она стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века, в которой в наибольшей степени пострадали Беларусь, Украина и Россия.

Радиоактивному загрязнению подверглась 23,5% территории Беларуси (48,8 тыс. кв. км), где проживало 2,2 миллиона человек, находилось около 3700 населенных пунктов. Жители 479 населенных пунктов были отселены.

Первая госпрограмма преодоления в Белорусской ССР последствий аварии на Чернобыльской АЭС была принята в октябре 1989 года и действовала на период 1990–1995 годы.

В дополнение к госпрограмме реализуется также программа совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской аварии в рамках Союзного государства Беларуси и России.

В прошлом году при посещении Наровлянского района в день аварии на ЧАЭС президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, развивать производство.

"Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное – мы здесь будем жить", – сказал Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, развивать данную территорию необходимо, предварительно изучив ситуацию на месте.