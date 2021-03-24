За одну базовую: Лукашенко подписал указ об отчуждении домов в деревнях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 115, которым упорядочена работа по отчуждению жилых домов в сельской местности.

"Документом упрощается порядок отчуждения гражданами принадлежащих им жилых домов в сельских населенных пунктах и городах районного подчинения, которые были построены до 8 мая 2003 года (даты вступления в силу закона "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним")", – уточнили в пресс-службе белорусского лидера.

Местный исполком вправе

Подобные дома можно будет отчуждать без документов, которые удостоверяют на них права. При этом информация о них должна быть в похозяйственной книге сельского или поселкового исполкома.

Также в данные документы может быть внесена информация об их возведении на земельных участках, предоставленных в соответствии с законом.

Местные исполкомы смогут регистрировать договор об отчуждении по месту нахождения строения, не взимая за это плату. В свою очередь покупатели должны будут за собственный счет оформлять все бумаги, которые удостоверяют права на строения и участки.

Базовая величина за дом

"Указом также обеспечивается создание условий для вовлечения в оборот жилых домов, пустующих три года и более или находящихся в аварийном состоянии, а также занимаемых ими земельных участков", – добавили в пресс-службе.

Теперь в работе исполкомов будет применяться алгоритм, по которому они будут выявлять такие дома и включать их в Единый реестр. Получить доступ к этой базе смогут все желающие абсолютно бесплатно.

Для того чтобы местная власть смогла получить в собственность и продать подобные дома, суд должен их вначале признать бесхозяйственными. В последующем их можно будет продать на аукционах с поэтапным снижением цены до одной базовой.

"Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за одну базовую величину. Покупателю такого дома по его заявлению предоставляется рассрочка оплаты на срок до трех лет без индексации платежей", – говорится в сообщении.

Указом предусматривается, что непригодные для использования пустующие дома, которые не выше двух этажей, можно будет сносить без разработки соответствующего проекта.

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