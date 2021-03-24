Большой брат: страны ЕАЭС согласовали технологию отслеживания грузов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Страны ЕАЭС завершили внутригосударственное согласование проекта соглашения о применении в Союзе навигационных пломб (ЭНП) для отслеживания перевозок.

О том, почему отслеживать грузы станет проще за счет единого транзитного пространства и каким потенциалом обладает новая договоренность стран Союза – в материале Sputnik.

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Будущее соглашение будет определять объекты отслеживания, виды транспорта, которыми они перевозятся, случаи и условия отслеживания перевозок, заявила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

Сегодня электронные навигационные пломбы используются исключительно внутри каждого государства-члена ЕАЭС под контролем национального оператора, что делает невозможным использование ЭНП при международных перевозках, пояснил Sputnik президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаил Синев.

"После подписания соглашения национальные системы в режиме реального времени начнут обмениваться данными обо всем транзите, который проходит внутри союзных государств. Каждый отдельный вагон или контейнер внутри границ ЕАЭС будет ехать под пломбой того государства, в котором ее установили, перевешивать ЭНП никто не станет. Перевозка будет отслеживаться в информационной системе того государства ЕАЭС, по территории которого в данный момент передвигается транспортное средство", – рассказал Синев.

ЭНП устанавливаются на грузовые отсеки транспортных средств. Их применение исключает несанкционированный доступ к отсеку – в нештатной ситуации пломба регистрирует и передает в контрольно-надзорные органы в oнлайн-режиме данные о событиях, которые с ней происходят: перерезание троса, разрушение корпуса, не выход на связь более заданного времени и другие. Таким образом, ЭНП обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу контрольно-надзорным органам в автоматическом режиме данных о местоположении и сохранности грузов.

После подписания соглашения пломба будет навешиваться до въезда на территорию Союза и сниматься лишь на выезде из него. Таким образом, весь маршрут по территории ЕАЭС транспортное средство будет проходить с "единой" пломбой, однако перевозка при этом будет отображаться в национальных системах операторов пломбирования государств, через которые она будет проходить, рассказала Sputnik генеральный директор "Центра развития цифровых платформ" (ЦРЦП, российский оператор пломбирования) Елена Игнатенкова.

"Пломбы, зарегистрированные в информационных системах национальных операторов, будут применяться независимо от того, чей оператор отслеживает перевозку, – пояснила Игнатенкова. – Информационные системы стран будут обмениваться данными о перевозке в online-режиме друг с другом и с контролирующими органами государств, по территории которых будет идти перевозка. Национальные операторы пломбирования должны будут обеспечивать круглосуточную работу своих информационных систем, учет и хранение сведений по каждой отслеживаемой перевозке о фактах активации и деактивации навигационной пломбы и другой информации, принятой от ЭНП".

Как пояснила Малкина, доработанный проект соглашения о применении в Союзе ЭНП для отслеживания перевозок в ближайшее время рассмотрят Коллегия и Совет Комиссии, после чего он будет направлен на внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания.

ЕАЭС забирает трафик

Подписание соглашения позволит странам ЕАЭС забрать на себя часть трафика из Европы в Китай, который сейчас идет морским путем через Суэцкий канал, убежден Синев.

"Доставка грузов морем занимает от 30 до 46 дней. В то же время транзит через территорию России по железной дороге или автомобильным транспортом сокращает срок доставки товаров в три раза при той же стоимости, что и перевозка морем", – рассказал он.

Страны ЕАЭС заинтересованы в цифровизации транспортных потоков, проходящих по их территориям – это даст возможность конкурировать с альтернативными путями доставки продукции из Европы в Китай, соглашается Игнатенкова.

"Использование системы отслеживания перевозок товаров позволит в полном объеме использовать транзитно-логистический потенциал стран-участниц и переориентировать традиционный трафик с Суэцкого канала на транспортные коридоры ЕАЭС. Взаимодействие операторов позволит странам-участницам ЕАЭС полностью перейти на цифровое отслеживание грузовых перевозок", – считает глава ЦРЦП.

В результате, по ее словам, перевозчики и грузоотправители смогут выбирать оптимальные с точки зрения временных и финансовых затрат способы доставки товаров, эффективно планировать маршруты, отслеживать местонахождение и состояние грузов, а также оптимизировать работу персонала.