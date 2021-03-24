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В отношении адвоката Дмитрия Лаевского возбудили дисциплинарное производство. Он может лишиться лицензии

24.03.2021 20:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвоката Дмитрия Лаевского вызвали 23 марта на Совет коллегии адвокатов, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико. В отношении него возбудили дисциплинарное производство.

Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поводом для дисциплинарного производства стал пост в Facebook Дмитрия Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.

Если дисциплинарная комиссия примет решение исключить Дмитрия Лаевского из коллегии адвокатов, он лишится своей лицензии.

Напомним, недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям. Именно его раскритиковал адвокат.

Дмитрий Лаевский защищает интересы Виктора Бабарико и Максима Знака.

 
 
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Поводом для дисциплинарного производства стал пост в Facebook Дмитрия Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.
 
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