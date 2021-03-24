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В отношении адвоката Дмитрия Лаевского возбудили дисциплинарное производство. Он может лишиться лицензии
24.03.2021 20:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвоката Дмитрия Лаевского вызвали 23 марта на Совет коллегии адвокатов,
Поводом для дисциплинарного производства стал пост в Facebook Дмитрия Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.
Если дисциплинарная комиссия примет решение исключить Дмитрия Лаевского из коллегии адвокатов, он лишится своей лицензии.
Напомним, недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается
Дмитрий Лаевский защищает интересы Виктора Бабарико и Максима Знака.
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В отношении адвоката Дмитрия Лаевского возбудили дисциплинарное производство. Он может лишиться лицензии
Поводом для дисциплинарного производства стал пост в Facebook Дмитрия Лаевского, в котором он не согласился с проектом изменений в законодательство об адвокатуре.
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