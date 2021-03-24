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Посольство США приветствует создание Международной платформы для Беларуси для привлечения виновных

25.03.2021 06:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня начала работу Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus). Она представляет собой коалицию независимых правозащитных организаций, которые объединили усилия для сбора, обработки, проверки и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека и пыток в Беларуси перед президентскими выборами и после них. Создание платформы прокомментировали в посольстве США в Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB) — независимого и беспристрастного механизма для сбора и хранения доказательств серьезных нарушений прав человека и злоупотреблений в связи с президентскими выборами 2020 года в Беларуси и последующим насильственным подавлением протестов белорусскими властями, — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что США продолжают поддерживать белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему, в котором уважаются права человека и основные свободы.

— Первый шаг к этому будущему — немедленное освобождение всех политических заключенных и прекращение репрессий против всех граждан. Соединенные Штаты приветствуют возобновившиеся призывы к подлинному диалогу между властями и истинными представителями белорусского народа, включая лидеров демократического движения, с целью проведения свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей в этом году, — добавили в американской дипмиссии.

Что за платформа?

Платформа была создана по рекомендациям докладчика в рамках Московского механизма ОБСЕ профессора Вольфганга Бенедека. Ее поддерживают Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, США, Финляндия, Чехия, Швейцария и Эстония.

Международная платформа для Беларуси будет поддерживать текущую работу белорусских организаций по сбору, обработке, проверке и сохранению информации, документации и доказательств серьезных нарушений международных норм в области прав человека, которые произошли в Беларуси до и после президентских выборов 2020 года. Если потерпевший живет в Беларуси, он может связаться с одной из белорусских или международных организаций в рамках Платформы и предоставить информацию о нарушениях, с которыми он столкнулся.

Полученные данные могут быть использованы для возбуждения и расследования уголовных дел и преследования для привлечения к ответственности виновных в преступлениях. Платформа не заменит механизм ООН, но будет работать в его поддержку.

Возглавит платформу Датский институт против пыток DIGNITY совместно с британской организацией REDRESS, Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси и лишенным регистрации правозащитным центром «Весна». Секретариат будет находиться в офисе Dignity в Копенгагене.

Напомним, в следственные органы поступило несколько тысяч заявлений от потерпевших, которые указали на чрезмерное применение силы со стороны силовиков, на пытки и бесчеловечные условия содержания в местах изоляции. Однако спустя семь месяцев после начала протестов неизвестно ни об одном уголовном деле. При Генеральной прокуратуре создана специальная межведомственная комиссия по изучению этих же заявлений, однако о ее работе нет никакой информации — ни со стороны представителей правоохранительных органов, ни со стороны депутатов парламента, которые вошли в ее состав.

 
 
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Платформа была создана по рекомендациям докладчика в рамках Московского механизма ОБСЕ профессора Вольфганга Бенедека. Ее поддерживают Австрия, Бельгия,...
 
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