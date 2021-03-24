ЕС: отстаивание демократических принципов и прав человека не является вмешательством во внутренние дела

Источник материала: Tut.by

Отстаивание демократических принципов и прав человека не является вмешательством во внутренние дела государства. Так в пресс-службе Европейской службы внешних действий (ЕСВД) прокомментировали БелаПАН заявление постоянного представителя Беларуси при ООН в Женеве Юрия Амбразевича.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Выступая 24 марта на заседании Совета ООН по правам человека перед голосованием по резолюции о ситуации в Беларуси, Амбразевич заявил : «ЕС продолжает нести ответственность за вклад в дестабилизацию внутриполитических процессов в белорусском обществе путем целенаправленной поддержки оппозиции, представляющей очевидное меньшинство населения. Роль отдельных стран ЕС и конкретных европейских политиков в возникновении и в последствиях беспорядков еще предстоит оценить в Беларуси. Однако уже сейчас можно отметить, что эта роль будет признана негативной и не улучшит имидж Евросоюза в глазах большинства белорусского народа».

В пресс-службе ЕСВД подчеркнули, что Евросоюз уважает суверенитет и независимость Беларуси. «У нас нет никаких скрытых планов, и мы никому ничего не навязываем, — отметили там. — Именно народ Беларуси должен сам определять свое будущее. Мы поддерживаем его требования о демократии, освобождении всех незаконно задержанных, прекращении насилия и уважении их прав человека и основных свобод. Отстаивание демократических принципов и прав человека — это не вмешательство во внутренние дела, это универсальный вопрос человеческого достоинства. Инклюзивный национальный диалог, направленный на удовлетворение их законных требований, является единственным выходом из нынешнего кризиса».

В пресс-службе также добавили: «Важно, чтобы белорусский народ сам определял свое будущее свободно от внешнего вмешательства».