Премьер-министр Польши сравнил арест Анжелики Борис со взятием заложников

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 24 марта, выразил резкий протест по поводу задержания лидера Союза поляков Беларуси Анжелики Борис. Об этом он заявил в своем видеообращении .



Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

Моравецкий подчеркнул, что Польша не согласна с отношением белорусских властей к польскому меньшинству,

— Эти действия абсолютно несовместимы с какими-либо международными стандартами, — считает он.

Премьер-министр Польши обвинил власти в Минске в действиях, разрушающих хорошие отношения между поляками и белорусами, которые он назвал «захватом заложников».

— Еще раз призываю белорусские власти спокойно решать свои внутренние проблемы без взятия заложников, а именно так я отношусь к последней атаке на польское сообщество в Беларуси, — заявил Моравецкий.

По его мнению, «все белорусы, которые живут в Польше, могут наслаждаться нормальной, спокойной и достойной жизнью», и Польша требует от Беларуси дать такое же право белорусским полякам, чтобы они могли «продолжать свою деятельность в сфере образования, культуры и культурных мероприятий».

Матеуш Моравецкий пообещал, что вопрос ущемления прав польского меньшинства в Беларуси он затронет на заседании Европейского совета, которое состоится 25 марта.

Два союза, две ярмарки

Напомним, председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис осудили на 15 суток «по факту нарушения законодательства о массовых мероприятиях». Оказалось, что им посчитали организацию традиционного праздника ремесленников «Гродненские Казюки 2021».

Дело в том, что в Гродно в марте уже несколько лет параллельно проводятся два праздника ремесленников «Казюки». Один организовывает зарегистрированный в Беларуси Союз поляков. Ярмарка проходит на главной улице города — Советской или на площади Советской, как это было в этом году. Сюда приезжает много ремесленников из разных городов Беларуси. Второй праздник проводит не признанная властями организация. Эта ярмарка имеет камерный формат.

Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями, но признан властями Польши. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.