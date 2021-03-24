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Средняя зарплата в Беларуси за два месяца сократилась более чем на 13%

25.03.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Средняя начисленная зарплата уменьшилась в Беларуси в феврале по сравнению с декабрем 2020 года на 13,39% и практически сравнялась с уровнем декабря 2019 года, сообщил Белстат.

«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2021 года составила 1277,1 рубля», - сообщили в Национальном статистическом комитете.

По курсу Нацбанка на 24 марта, это около $486, сообщает «Интерфакс-Запад».

Минск продолжает традиционно лидировать по уровню заработной платы среди регионов Беларуси — в феврале 2021 г здесь работникам в среднем начислялось 1850,9 рубля. При этом город стал единственным регионом, где в феврале зарплата выросла по сравнению с январем 2021 года (на 1,8 рубля).

Согласно информации Белстата, на втором месте по зарплатам идет Минская область со средней начисленной зарплатой 1247,6 рубля, что на 19,1 рубля меньше января.

В Гомельской области начисляли в среднем 1127,7 рубля (меньше на 19,1 рубля), в Гродненской - 1079,4 рубля (на 17,7 рубля меньше, чем в январе), в Брестской - 1075,9 рубля (на 12,2 рубля меньше), в Витебской - 1068 рублей (на 17 рубля меньше), в Могилевской - 1037,6 рубля (на 15,9 рубля меньше), передает "Прайм-пресс".

За прошлый год, по данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата выросла в Беларуси на 19,04%. В декабре 2020 года она составила 1474,6 рубля.

Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила 1290 бел руб, сообщает Национальный статистический комитет. А это значит, что она упала на 184,6 рубля или на 12,5%.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2019 года составила Br1238,7. В последний месяц года она неожиданно выросла сразу на 125,6 рубля. В октябре по сравнению с сентябрем она увеличилась на 14,9 рубля, или на 1,3%, и составила 1123,4 рубля. Реальная зарплата (с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличилась на 6,2%.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя начисленная зарплата уменьшилась в Беларуси в феврале по сравнению с декабрем 2020 года на 13,39% и практически сравнялась с уровнем декабря 2019 года, сообщил...
 
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