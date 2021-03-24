Фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro можно купить в Беларуси со скидкой в 20%

Популярный фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro присоединился к акции «Промокод для смарт-устройств» и стал доступнее. С учетом 50% скидки его можно приобрести в сети салонов и интернет-магазине МТС в рассрочку всего за 3,67 рубля в месяц.

Фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro – это многофункциональное устройство, которое поможет более эффективно следить за своим здоровьем и анализировать результаты спортивных занятий.

Устройство оснащено ярким цветным 0,95-дюймовым дисплеем с разрешением 240 х 120 пикселей. Фитнес-браслет позволяет измерять насыщение крови кислородом. Благодаря технологии TruSeen 3.5 Huawei Band 4 Pro 24 часа в сутки будет отслеживать ваш сердечный ритм, а с помощью технологии TruSleep 2.0 – сможет проводить мониторинг качества сна. Гаджет поддерживает 11 спортивных режимов: бег, велотренировка, ходьба, плаванье и другие.

С промокодом «Дуэт» стоимость фитнес-браслета Huawei Band 4 Pro снижена на 50%. По акции его можно приобрести за 84,50 рубля. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 7,68 рубля, а на два года – до 3,67 рубля.

Скидка предоставляется при покупке смартфонов Huawei P40 8/128 ГБ, Huawei P40 lite 6/128 ГБ, Huawei P40 lite E 4/64 ГБ, Huawei P Smart 2021 4/128 ГБ и Huawei P40 lite E (NFC) 4/64 ГБ. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предоставить товарный чек, подтверждающий покупку соответствующей модели смартфона в МТС не ранее 17 февраля 2021 года.

Подробнее об условиях действия акции «Промокод для смарт-устройств» смотрите здесь .