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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минэкономики планирует реализовать 700 инвестпроектов за 5 лет Более 700 инвестпроектов за 5 лет! Минэкономики озвучило перспективные планы, которые пропишут в программе социально-экономического развития. Ставка? Реальный...

Более 700 инвестпроектов за 5 лет! Минэкономики озвучило перспективные планы, которые пропишут в программе социально-экономического развития. Ставка? Реальный сектор. Детализируем - выпуск высокотехнологичной, инновационной, импортозамещающей продукции. Несмотря на COVID-особенность минувшего года, в прошлом году свободные экономические зоны привлекли рекордный объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе - 23%. Нынешний год регулятор называет годом запуска нового инвестиционного цикла. Основная работа направлена на создание благоприятного климата для прихода капитала в новые проекты.о возможностях для бизнеса.Минэкономики в этом году обещает и новации законодательные в части поддержки инвесторов. Мы защищаем права инвесторов, если вдруг происходит национализация или реприватизация. Инвестор вправе будет получить своевременную компенсацию за вложенные деньги, при этом бизнесмен может сам выбрать валюту платежа. Кроме этого, изменения будут касаться и тех ситуаций, когда возникают какие-то вопросы в части досудебного регулирования споров. Если раньше у нас действовали нормы 3 месяца, то сейчас они увеличиваются вдвое – до 6. Также госорганы не смогут выставлять требования инвестору по истечении 3 лет после того, как он вложил средства, если это не касается налогов или таможенных вопросов. Все эти новации предложат принять парламенту уже на этой сессии. А пока Минэкономики озвучивает проекты на ближайшее время.За прошлый год было привлечено 1 млрд 400 млн долларов прямых иностранных инвестиций, это почти на 7% больше, чем годом ранее. Один из основных инвесторов - Россия, рост инвестиций оттуда за прошлый год - 16% по сравнению с 2019-м. Если говорить в целом о странах, которые инвестируют в экономику нашей страны, то в списке их более 80. Сегодня мир стремительно меняется, и борьба за инвесторов идет и на международной арене.Особое внимание и развитию регионов. Чтобы там открывались новые производства. Причем не только строились новые площадки, но и покупались пустующие цеха когда-то промышленных гигантов. Модернизация сокращает производственные площади, машины становятся не просто компактными, но и более эффективными по объемам выпуска продукции.