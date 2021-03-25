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Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

25.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Дом на улице Володарского, 9 (бывшая Серпуховская) − одно из немногих столичных зданий, которое уцелело во время войны. Не все минчане знают, что именно тут 25 марта 1918 года было объявлено о создании Белорусской Народной Республики – первого самостоятельного государства на территории Беларуси. Мы проверили, как поживает знаменитое здание, и узнали, можно ли в нем купить квартиру.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

Дом под номером 9, построенный в конце XIX века, изначально был арендным. Первые этажи позже занимало минское отделение Земельно-крестьянского банка, а комнаты на верхних – сдавались под жилье.

Несколько из них и арендовал для своих нужд в 1918 году Народный секретариат БНР. Известно, что это были помещения с балконами на третьем этаже.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

Именно там, в кабинете председателя Народного секретариата Иосифа Воронко, 24 марта началось заседание Рады БНР. Закончилось оно утром 25 марта известным событием − созданием Белорусской Народной Республики − свободного и независимого государства.

Интересно, что о месте объявления БНР вспомнили только в 90-х годах: в 1920 здание на Володарского у собственников (семья Малиных) изъяли, а сами владельцы уехали за границу.

Уже в наши дни здание на Володарского, которое занял Минский облпотребсоюз, стали называть «Домом Воли». Несколько лет назад тут даже собирались установить памятную табличку, но по каким-то причинам не вышло. Памятный знак можно было увидеть только в кафе «Чебуречная». Оно давно располагается в знаменитом доме и 25 марта традиционно становится центром праздничных мероприятий.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

А в этом красивом доме напротив проживал один из создателей БНР − Роман Скирмунт. Он был депутатом первой Государственной Думы, членом Гос. Совета, после входил в управление Виленского земского банка, занимал различные государственные должности в Минске.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

Что касается квартир, то в здании под номером 9 их нет, зато есть – через стенку: в таком же дореволюционном доме под номером 7. Так как жилых домов в этой части города не так уж много, квартиры на Володарского, да еще и в старинном здании, по праву можно назвать эксклюзивными.

Так, в нашей базе квартир мы нашли сразу три интересных варианта.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

Двухкомнатная квартира за 119 тысяч долларов

Эта квартира площадью 67 «квадратов» находится на третьем этаже. В квартире выполнен ремонт: установлены качественные деревянные стеклопакеты, на полу уложен ламинат, межкомнатные двери из массива дерева, входная дверь металлическая.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

В объявлении указано, что новым жильцам достанется вся мебель и бытовая техника − кухонный гарнитур, микроволновая печь, холодильник, кухонный стол, стулья, посудомойка, диваны, корпусная мебель, обеденный стол, двуспальная кровать и многое другое.

Отмечается, что все внутренние стены в квартире − не несущие, что позволит новым хозяевам сделать перепланировку.

Трехкомнатная квартира за 177 тысяч долларов

Как пишет автор объявления, уникальная трехкомнатная квартира − идеальное место, чтобы оказаться в центре самых главных событий и истории.

«Площадь Независимости, Красный костел, кинотеатр «Центральный» и широко известная «Чебуречная» − те места, куда вы можете прогуляться при желании даже в тапочках.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

Уникальные особенности квартиры площадью 90 квадратных метров – высокие потолки, толстые кирпичные стены, по два окна в каждой комнате, 2 санузла и шикарный балкон.

Трехкомнатная квартира за 155 тысяч

«Трешка» на втором этаже исторического дома имеет площадь в 69 «квадратов» и отличный вид на улицу. Понаблюдать за жизнью центра столицы можно с небольшого балкончика.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

Судя по фото, в квартире давно не было ремонта, зато новые жильцы смогут сделать все по своему вкусу.

Особенность этой квартиры – очень высокие потолки (до 4 метров), что позволяет организовать «второе» пространство – например, тут была выделена отдельная спальня.

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Теги: Минск
 
 
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Дом на улице Володарского, 9 (бывшая Серпуховская) − одно из немногих столичных зданий, которое уцелело во время войны. Не все минчане знают, что именно тут 25 марта...
 
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