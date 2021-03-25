Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в доме, рядом с которым объявили о создании БНР

Дом под номером 9, построенный в конце XIX века, изначально был арендным. Первые этажи позже занимало минское отделение Земельно-крестьянского банка, а комнаты на верхних – сдавались под жилье.

Несколько из них и арендовал для своих нужд в 1918 году Народный секретариат БНР. Известно, что это были помещения с балконами на третьем этаже.