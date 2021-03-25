День Воли под БЧБ-флагом. Как менялось отношение к символу протеста в независимой Беларуси

Источник материала: Tut.by

В начале этого года стало известно, что бело-красно-белый флаг могут признать экстремистским. Если это произойдет, за его использование будет грозить административная, а, возможно, и уголовная ответственность. TUT.BY в День Воли, который невозможен без бело-красно-белого флага, вспоминает, как менялось отношение к некогда государственному БЧБ-флагу в независимой Беларуси.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Под БЧБ принимали присягу, высокопоставленных гостей, хоронили

В ночь с 24 на 25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. И хотя просуществовала БНР меньше года, именно благодаря ей Беларусь получила в СССР статус отдельной республики, а не осталась автономией. Теперь 25 марта в Беларуси, хоть и неофициально, отмечается День Воли.

Символом борьбы белорусов за свою независимость бело-красно-белый флаг стал чуть раньше, в 1917 году — под ним шли на фронт Первой мировой, чтобы узнавать своих, белорусов. Позже флаг стал официальным символом Белорусской народной республики, а потом под ним выходили участники Слуцкого восстания, которые боролись с большевиками за независимость Беларуси, использовали в Западной Беларуси представители белорусского национального движения, которые боролись с польскими властями за независимость страны.

После распада СССР, в 1991 году, бело-красно-белый флаг стал государственным флагом независимой Беларуси. Именно под ним свою первую президентскую присягу давал Александр Лукашенко.

Официальный бело-красно-белый флаг три года развивался над Администрацией президента, Домом правительства и другими госучреждениями.

Под БЧБ-флагом независимая Беларусь устанавливала и дипломатические отношения. В 1994 году по Минску, главный проспект которого был завешан бело-красно-белыми флагами, проехал кортеж президента США Билла Клинтона.

Фото: 90s.by

Это был первый и пока единственный визит американского лидера в истории Беларуси.

Фото: Reuters

14 мая 1995 года по инициативе Александра Лукашенко прошел референдум, в результате которого БЧБ-флаг заменили на красно-зеленый, а герб «Пагоня» — на изображение контура Беларуси в золотых лучах солнца над земным шаром, обрамленный венком из золотых колосьев.

Уже на следующий день, 15 мая, бело-красно-белый флаг, развевавшийся на шпиле здания Администрации президента на улице Карла Маркса, 38, был заменен на новый, красно-зеленый. Но БЧБ-флаг с АП не просто сняли, несколько чиновников, во главе с управляющим делами президента Иваном Титенкомым, разорвали его на куски — это было запечатлено на видео. Через неделю с фасада Дома правительства был демонтирован и буквально выброшен на задворки института «Минскпроект» герб «Погоня». С этого момента БЧБ-флаг стал ассоциироваться исключительно с оппозицией.

Под красно-белым флагом, даже когда он уже перестал быть официальным, в Беларуси хоронили известных и важных для истории страны людей. В 2003 году умер великий белорусский писатель Василь Быков. Как писали СМИ, зная негативное отношение писателя к советской символике, родственники Быкова запретили вывешивать какие-либо флаги, с ней связанные. В том числе красно-зеленый государственный флаг.

Гроб Василя Быкова пронесли по главному проспекту тогда еще не Независимости, а имени Франциска Скорины, под бело-красно-белыми полотнами и гербом «Пагоня».

С БЧБ — в парламент

С изображением БЧБ-флага на значке еще пять лет назад можно было прийти даже в парламент. В 2016 году в Палату представителей впервые за десяток лет прошли два оппозиционных депутата — тогда еще член партии ОГП Анна Канопацкая и зампредседателя «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим.

На первые заседания в парламент Анна Канопацкая цепляла на пиджак БЧБ-значок. Правда, длилось это недолго. Через год депутат объяснила, почему стала появляться без значка

— Я считаю, что моя оппозиционность проявляется не в том, ношу я бела-чырвона-белы сцяг, а в моих действиях, поступках и словах. И очень надеюсь, что за прошедший год работы я не дала никакого повода своим избирателям и всему обществу усомниться в моей оппозиционности, — объясняла Канопацкая.

Большой концерт под БЧБ-флагами в центре Минска

Под БЧБ-флагом много лет подряд традиционно проходили акции протеста оппозиции, Чернобыльский шлях, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, осенние Дзяды — акция памяти предков, и конечно День Воли.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В 2018 году 100-летие БНР отмечалось с размахом: минские власти разрешили провести в центре города большой концерт . Его организовали активист Антон Мотолько, на которого недавно завели уголовное дело и который в данный момент находится за пределами страны, политзаключенный Эдуард Пальчис и предприниматель, основатель symbal.by Павел Белоус.

На разрешенный концерт у Большого театра оперы и балета — место для многих знаковое — именно там в 90-е годы проходили акции протеста, а в 1996 году на площади Парижской Коммуны состоялся один из самых многочисленных Дней Воли — по разным оценкам, пришло от 5 до 50 тысяч человек.

Интересно, что три года назад использовать бело-красно-белый флаг на День Воли городские власти разрешили официально . Поэтому вся площадь перед театром была заполнена флагами.

Правда, официальное разрешение заканчивалось аккурат у ограждений по периметру площадки у театра: возле них милиционеры просили всех выходящих с праздника свернуть и спрятать бело-красно-белые флаги, ленточки или даже снять с пальто наклейку с «Пагоняй». Тех, кто отказывался это сделать, увозили на микроавтобусе с правоохранителями в штатском.

«Сутки» за флаг и бело-красно-белую одежду

В 2020 году БЧБ-флаг пережил реинкарнацию: он перестал ассоциироваться исключительно с оппозицией и стал символом сопротивления широких слоев белорусского общества, несогласного с итогами выборов и возмущенного огромной волной насилия и репрессий после выборов.

Хотя никто из оппозиционных власти кандидатов в президенты не вел свою избирательную кампанию под БЧБ-флагом, именно под ним белорусы стали выходить на многотысячные марши протеста против итогов выборов. Флаги люди стали вывешивать на своих окнах, балконах, красить в бело-красно-белые цвета свои частные дома и приусадебные постройки.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Несмотря на то, что в нынешнем законодательстве БЧБ-флаг не относится к запрещенной символике, за БЧБ-флаг, а также просто за сочетание бело-красно-белых цветов в одежде, белорусов стали массово штрафовать сажать на «сутки» — судами это все сегодня приравнивается к пикетированию.

В начале этого года в Генпрокуратуру обратилось 140 «неравнодушных» белорусов с заявлением, чтобы запретили БЧБ-символику и причислили ее к экстремистской. Белорусы составили петицию против такого решения, под ней подписалось более 85 тысяч человек.

В феврале стало известно, что Генпрокуратура подготовила и направила в парламент законопроект «Об изменении законов по противодействию экстремизму». В нем она, как стало известно юристам, учла мнение людей, требующих признания экстремистским бело-красно-белого флага и иной символики, и тех, кто выступает против такого решения.

Накануне Дня Воли, 24 марта, Генпрокуратура заявила , что на стадии написания законопроекта «О противодействии экстремизму» списки запрещенной символики не составлялись.

— В любом законе изложены общие правила. И какие-либо конкретные случаи в законе не рассматриваются. Это в полной мере относится к бело-красно-белой символике, красно-черно-зеленой и любой другой. В законе устанавливаются общие правила признания той или иной символики экстремистской, — пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генпрокуратуры Валерий Шуляк.

По его словам, символика может быть признана запрещенной, если используется для вовлечения в экстремистскую деятельность, для пропаганды экстремизма и его оправдания.

Рассмотреть законопроект депутаты должны на весенней сессии, которая откроется 2 апреля.