Усть-Луга будет отправлять один танкер с белорусским бензином в месяц

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Около 37 тысяч тонн бензина планируется переваливать в месяц через порт в Усть-Луге, сообщил главный инженер компании "Портэнерго" Роман Гафиятуллин.

"Мы уже отгрузили два судна, два судна уже отправлены потребителю, на сегодняшний день грузится третье судно. На сегодняшний момент планируется к отгрузке по одному судну в месяц – если говорить про тоннаж, примерно от 35 до 37 тысяч тонн в месяц", - сказал российский инженер в эфире ОНТ .

По словам Романа Гафиятуллина, в российский порт для перевалки поступает бензин АИ-92. Нефтепродукты поставляются с Мозырского НПЗ.

В настоящее время белорусская сторона уже экспортировала, таким образом, 37 тысяч тонн бензина из российского порта в Усть-Луге. Также белорусские нефтепродукты направляются в "Петербургский нефтяной терминал".

Белорусские грузы через порты России

В августе 2020 года Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции европейским странам. Белорусский лидер поручил правительству внести предложение о переориентации торговых потоков из портов Литвы на другие маршруты.

Объем нефтепродуктов, которые будут перенаправлены в российские порты , может составить до 4-6 миллионов тонн. Речь в первую очередь о северо-западных гаванях – Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.

Также Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

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