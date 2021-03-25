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Торги в четверг начались с подорожания доллара и падения евро

25.03.2021 11:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Доллар США стал дороже, российский рубль и евро подешевели в начале торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:27, евро упал на 0,14%, доллар США незначительно стал дороже – 0,02%, российский рубль подешевел на 0,02%.

На старте торгов 25 марта Нацбанк установил следующие курсы: 

© Photo : пресс-служба банка БелВЭБ
Банк БелВЭБ нацелен на интеграцию в проект Великого шелкового пути

1 евро – 3,11 белорусского рубля

1 доллар США – 2,63 рубля

100 российских рублей – 3,45 рубля

При установлении курсов валют банки учитываю многие факторы, один из них– спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В какой валюте лучше хранить сбережения?

Белстат недавно подсчитал среднюю зарплату белорусов. По сравнению с январем 2021 года она уменьшилась почти на 13 рублей, с декабрем 2020-го - на 197,5 рублей и составила 1277,1 рубля

По мнению экономиста Ярослава Романчука, курс белорусского рубля к доллару на конец года может дойти до 3,30 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин пояснял, что валюты, которые в прошлом году были фаворитами, постепенно превращаются в аутсайдеров. Речь идет преимущественно о валютах европейских стран, не входящих в зону евро (Болгария, Венгрия, Дания, Польша и другие), а также валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками, которые будут падать по сравнению с долларом США.

В качестве лучшей валюты для сбережений этой весной эксперт назвал американский доллар.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейская и российская валюты стали дешевле на старте торгов в четверг, доллар США незначительно прибавил в стоимости.
 
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