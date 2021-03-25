Кожемяко: Беларусь занимает 46% во внешнеторговом обороте Приморья с СНГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Беларусь - главный внешнеторговый партнер в Содружестве, сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи с Александром Лукашенко во Дворце Независимости, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, спустя полгода после предыдущий встречи Беларусь и Приморье смогли достичь новых успехов при реализации некоторых проектов.

"У нас 46% внешнеторгового оборота со странами СНГ занимает Беларусь. Поэтому республика, действительно, является важнейшим партнером", - констатировал губернатор.

В качестве положительного результата совместной работы он привел рост торгового оборота в последние три месяца прошедшего года по отношению к 2019 году.

"За первые два месяца этого года у нас сформировались еще более лучшие показатели. Если в прошлом году объем составил 26 миллионов долларов, то в этом году за 2 месяца мы уже достигли товарооборот более 2 миллионов долларов", - сказал Олег Кожемяко.

Большой потенциал

По его мнению, у Приморского края и республики большой потенциал в двустороннем сотрудничестве, который необходимо наращивать.

Российский губернатор напомнил, что Приморье в 2020 году закупило 177 единиц техники различного направления, а годом ранее – 91 единица техники. Белорусская техника хорошо зарекомендовала себя при ликвидации последствий ледяного дождя.

"Мы успели заключить в ноябре контракты на поставку 35 единиц техники, и она пришла к нам в декабре. На ближайшие годы сформирована заявка от муниципальных образований. Это порядка 400 единиц техники, по 200 в 2021 году и, соответственно, такое же количество в 2022 году", - рассказал глава региона. В первую очередь это коммунальная техника, которую знают специалисты на Дальнем Востоке.

Олег Кожемяко также отметил, что в ходе презентации на МТЗ делегация Приморья увидела белорусские дизельгенераторы, которые сыграли свою роль, когда из-за ледяного дождя без света оказались более 120 тысяч человек.

"Шесть было белорусских генераторов на резервном складе. Они простояли пять лет, но включились и дали свой положительный эффект. Поэтому мы рассматриваем закупку около 20 дизельгенераторов для социальных учреждений", - особо отметил российский губернатор.

Беларусь поможет с подбором семян картофеля

Ранее Кожемяко сообщил о том, что во время совещания с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Крупко Приморье и Беларусь договорились о тесном сотрудничестве.

Приморью для возрождения сельского хозяйства нужны передовые аграрные технологии, отметил губернатор в своем аккаунте в Instagram. ⠀

"Белорусские друзья помогут с подбором семян картофеля для нашего края. Коллеги будут консультировать при создании у нас первого промышленного сада в вопросах мелиорации. Земли для сада около Партизанска уже подобраны", - заявил Кожемяко.

Кроме того, в этом году группа студентов и агрономов из Приморья посетит белорусские сельскохозяйственные университеты для обучение.

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