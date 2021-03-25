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МИД Латвии опубликовал новый санкционный список в отношении сторонников белорусских властей

25.03.2021 13:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение запретить 118 гражданам Беларуси въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение согласовано с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Запрет на въезд в страну введен сотрудниками органов внутренних дел и юстиции, а также администрациями регионов.

«Эти официальные лица принимали участие в жестоком подавлении мирных протестов после непризнанных президентских выборов 9 августа 2020 года. Запрет на въезд в Латвию в связи с вышеупомянутыми событиями в Беларуси в настоящее время наложен на 277 человек. Решение министра принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции», — говорится в сообщении МИД Латвии.

В список лиц, в отношении которых введены санкции вошли, например, начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, сын начальника минского ОМОН Артем Балаба.

(Будет дополнено)

 
 
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Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение запретить 118 гражданам Беларуси въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение согласовано с...
 
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Литва, Латвия и Эстония сегодня «выкатят» новые санкции против сторонников белорусских властей
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