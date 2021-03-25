Литва, Латвия и Эстония сегодня «выкатят» новые санкции против сторонников белорусских властей

Источник материала: Tut.by

Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против белорусского режима, и сегодня будет опубликован список еще 118 сторонников режима, подпадающих под национальные санкции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы по итогам встречи Гитанаса Науседы со Светланой Тихановской.



Фото: Reuters

На встрече в президентском дворце Гитанас Науседа и Тихановская обсудили ситуацию в Беларуси, планы Координационного совета и введение новых санкций в отношении режима.

Науседа заверил, что Литва вместе со странами Европейского союза продолжит работу по освобождению задержанных политических заключенных, прекращению репрессий и проведению демократических выборов. Освобождение политических заключенных — главный приоритет для западных государств, который активно реализуется путем санкций против режима и его сторонников.

— Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель, — сказал президент Литвы.

В конце беседы президент Литвы подтвердил свою поддержку белорусского гражданского общества, деятельности Координационного совета и заявил, что Литва будет продолжать вносить свой вклад в повышение международного авторитета этого совета и ситуации в Беларуси.

Напомним, после выборов президента Беларуси 2020 года ЕС ввел три пакета санкций в отношении нашей страны.

Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

22 февраля 2021 года верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси.