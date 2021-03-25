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Литва, Латвия и Эстония сегодня «выкатят» новые санкции против сторонников белорусских властей
25.03.2021 13:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литва, Латвия и Эстония разработали новый пакет национальных и региональных санкций против белорусского режима, и сегодня будет опубликован список еще 118 сторонников режима, подпадающих под национальные санкции. Об этом говорится в сообщении
На
Науседа заверил, что Литва вместе со странами Европейского союза продолжит работу по освобождению задержанных политических заключенных, прекращению репрессий и проведению демократических выборов. Освобождение политических заключенных — главный приоритет для западных государств, который активно реализуется путем санкций против режима и его сторонников.
— Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель, — сказал президент Литвы.
В конце беседы президент Литвы подтвердил свою поддержку белорусского гражданского общества, деятельности Координационного совета и заявил, что Литва будет продолжать вносить свой вклад в повышение международного авторитета этого совета и ситуации в Беларуси.
Напомним, после выборов президента Беларуси 2020 года ЕС ввел три пакета санкций в отношении нашей страны.
Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там
Второй пакет санкций был
17 декабря Евросоюз принял
22 февраля 2021 года верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
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На встрече с Тихановской президент Литвы заявил, что сегодня будет опубликован список еще 118 сторонников режима, подпадающих под национальные санкции.
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