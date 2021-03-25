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Президент Литвы пригласил Тихановскую в свой дворец на прием в честь Дня Воли

25.03.2021 13:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил Светлану Тихановскую на торжественный прием в президентском дворце по случаю Дня воли. Науседа поздравил белорусов в лице Светланы Тихановской с большим праздником независимости и пожелал белорусскому народу победы, сообщает пресс-служба Тихановской.


Фото: Пресс-служба Светланы Тихановской

На встрече Тихановская рассказала про инициативу «Голоса», созданную с целью организации переговоров. Светлана Тихановская поделилась тем, как работает инициатива и сколько белорусов проголосовало в поддержку мирного решения кризиса через переговоры при международной медиации (более 740 тысяч, по данным платформы).

Тихановская и Науседа обсудили происходящее в Беларуси, ситуацию с политзаключенными. Говорили о тех, кто объявил голодовку, об Игоре Лосике, Игоре Банцере, Наталье Херше, о судах над активистами, обсудили, как ЕС может поддержать Беларусь.

— Белорусы хотят праздновать День Воли, а у режима — потребность показать свою силу, запугать. Мы требуем от режима не применять силу к мирным демонстрантам и протестующим, — отметила Светлана Тихановская.

В честь Дня Воли президент Науседа надел значок с бело-красно-белым и литовскими флажками.

Кроме того, сегодня на встрече Европейского совета, на котором будет присутствовать президент Литвы и президент США Джо Байден, по сообщениям пресс-службы Тихановской, будет поднята тема разрешения кризиса в Беларуси.

 
 
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Тихановская и Науседа обсудили происходящее в Беларуси, ситуацию с политзаключенными. Говорили о тех, кто объявил голодовку, об Игоре Лосике, Игоре Банцере,...
 
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