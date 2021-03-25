Распространенные уловки при заказе натяжных потолков

Определенные способы воздействия на потенциального покупателя относятся скорее к маркетинговым инструментам, чем к мошенничеству или обману. Попадаются на них главным образом невнимательные или излишне доверчивые люди.

1. В рекламе указывается неполная стоимость

Один из действенных приемов маркетинга — указание стоимости только натяжного полотна. На самом деле эта сумма составляет минимальную часть предстоящих затрат. Для установки потолочной конструкции также потребуется профиль и вдобавок придется оплатить монтажные работы. В итоговый чек еще войдет цена монтажа освещения и плинтуса по периметру потолка.

Мы рекомендуем: до подписания договора уточните, какие именно услуги включены в предложение.

2. Сомнительные акции: скидка на второй потолок и т.д.

Уловка построена по той же схеме, что и первый вариант: компания предлагает «потолок в санузел бесплатно». По ходу выясняется, что в подарок идет только полотно, без каркаса, плинтусов и стоимости работ.

Мы рекомендуем: сравните величину экономии с расценками других фирм. Случается, что стоимость предложения со скидкой в одном месте выше, чем без скидки в другом.

3. Что такое лидогенерация

Суть данного маркетингового приема — любым способом вынудить клиента позвонить в компанию или оставить свой номер телефона. Далее последует обработка заказчика, с бесконечными напоминаниями о супервыгодных акциях.

Мы рекомендуем: если вы устали от звонков, объясните, что недавно меняли покрытие и не планируете его обновлять.

4. Прикрытие торговой маркой

Этот способ используют в основном крупные организации. Происходит реализация низкокачественных потолков по цене фирменных конструкций. Для этого предприятие регистрирует свою торговую марку и продает под ней дешевый китайский материал, выдавая подделку за брендированный продукт.

Мы рекомендуем: попросите продавца предоставить ссылку на официальный сайт производителя торговой марки.

5. Подмена полотен

Этот способ имеет отдаленное отношение к маркетингу и относится к грубому обману. Выполняется монтаж китайских пленок, возможно неплохого качества, под видом французских или немецких полотен. Хитрость трудно распознать, так как на натяжной продукции нет знаков отличия. Этим и пользуются компании-установщики, демонстрируя клиенту сертификаты совершенно другого полотна.

Мы рекомендуем: определить обман практически невозможно. У вас должно возникнуть подозрение, если среди ассортимента нет товаров китайского производства.

6. Продажа европейского натяжного полотна

Марка натяжных пленок POLYPLAST отличается большей, чем стандартная, шириной. Сейчас производство POLYPLAST переместилось на территорию Китая.

Мы рекомендуем: пленка уже не выпускается в Европе, а значит качество не соответствует ожиданиям. Стоит ли дальше иметь дело с идущей на обман фирмой?

7. Штапик или гарпунная технология?

Некоторые компании утверждают, что гарпун — лучшая технология монтажа натяжных потолков. В реальности большее значение имеет профессионализм исполнителя, чем система крепления.

Мы рекомендуем: не экономьте на услугах опытных мастеров. Это тот случай, когда экономия может дорого обойтись в будущем.

8. Низкая цена и качество китайских пленок

Китайские полотна могут по качеству превосходить образцы из Европы. Далеко не весь товар из Китая дешевый и плохой. Продукция очень низкого качества не выдерживает конкуренции и поэтому ее сложно найти на полках магазинов.

Мы рекомендуем: стоит избегать шовных покрытий и недобросовестных компаний, чем качественных и выгодных по цене полотен из Китая.

9. Компания исчезает после получения аванса

Этот вид мошенничества уголовно наказуем. Представляясь менеджером подставное лицо заключает с заказчиком договор, получает предоплату и исчезает. Можно обратиться в суд, но возврат средств ожидать не стоит.

Мы рекомендуем: обращайтесь в фирмы, не требующие внесения задатка и предоплаты. Оплачивайте услуги только после проверки качества работы.