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Венедиктов написал про переговоры с Лукашенко при участии ОБСЕ и США. Это серьезно?
25.03.2021 14:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный редактор «Эха Москвы» (контрольный пакет принадлежит «Газпром-Медиа Холдинг») Алексей Венедиктов своим
«Переговоры Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать. Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов. Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу», — пишет Венедиктов.
Он напоминает, что в понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. «Были обсуждены сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти», — считает Венедиктов.
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Алексей Венедиктов пишет, что переговорный процесс должен начаться не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэля Баррозу (председатель Еврокомиссии в 2004-2014 годах), ОБСЕ и МИД Германии.
Впрочем, многие инсайды Венедиктова про Беларусь не находят подтверждения. В частности, он заявлял, что на переговорах в Сочи 14 сентября 2020 года Александр Лукашенко и Владимир Путин
«Я думаю, что судьба Бабарико и судьба его товарищей стояла отдельным пунктом в переговорах Путина и Лукашенко. То есть я не думаю, я знаю. Я не знаю результата. Но мы его увидим», — сказал Венедиктов. Никаких подтверждений этого с тех пор не появилось, суд над Бабарико продолжается, а Белгазпромбанк, 99,6% которого принадлежат "Газпрому" и Газпромбанку,
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда заявил TUT.BY, что не располагает информацией о переговорах президентов по поводу Бабарико, но он усомнился, что главред «Эха Москвы» знает об этом, поскольку встреча Лукашенко и Путина проходила в формате «один на один».
Ранее Пескову уже приходилось комментировать громкие инсайды Венедиктова. В июле прошлого года Алексей Венедиктов
Песков пояснил, что «есть определенная последовательность действий и есть определенный набор дорожных карт, который уже давно прорабатывается. Кроме того, в союзном договоре тоже прописана определенная последовательность и этапность действий по интеграции. Вот эти темы действительно находятся и находились на повестке дня, они действительно обсуждаются на самом различном уровне». Лукашенко такой разговор
Венедиктов известен не только близостью к Кремлю. Он трижды брал интервью у Лукашенко,
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