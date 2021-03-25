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ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен в Беларуси

25.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси. На 17 товарных позиций срок продлевается на 90 дней до 29 июня. В списке - свежемороженая рыба, мясо, молоко и молочные продукты, сахар, гречка и другие товары. Как отметили в ЕЭК, мировые цены на продовольствие за год выросли почти на 9%. Это коснулось и позиций, которые относятся к критическому импорту для Беларуси. Кроме того, поставки продовольствия были нарушены из-за эпидемиологической ситуации. Однако введение временных мер не стало барьером для входа на рынок Беларуси для других стран ЕАЭС.
 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси. На 17 товарных позиций срок...
 
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