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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БУТБ рассматривает возможность торгов для рынка Великобритании Белорусская универсальная товарная биржа рассматривает возможность специализированных торгов для рынка Великобритании. Речь о пиломатериалах и лесопродукции....

Белорусская универсальная товарная биржа рассматривает возможность специализированных торгов для рынка Великобритании. Речь о пиломатериалах и лесопродукции. По мнению партнеров, у белорусских деревообработчиков есть хорошие перспективы на британском рынке, однако для успешной работы потребуется особый подход. Британцам важна ритмичность поставок, строгий контроль качества и понятная логистика. Кроме того, они привыкли оплачивать товар по факту его приемки, в то время как белорусские производители обычно отгружают свою продукцию по предоплате. Поэтому и принято решение организовать специализированные торги.