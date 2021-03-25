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БУТБ рассматривает возможность торгов для рынка Великобритании

25.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская универсальная товарная биржа рассматривает возможность специализированных торгов для рынка Великобритании. Речь о пиломатериалах и лесопродукции. По мнению партнеров, у белорусских деревообработчиков есть хорошие перспективы на британском рынке, однако для успешной работы потребуется особый подход. Британцам важна ритмичность поставок, строгий контроль качества и понятная логистика. Кроме того, они привыкли оплачивать товар по факту его приемки, в то время как белорусские производители обычно отгружают свою продукцию по предоплате. Поэтому и принято решение организовать специализированные торги.
 
 
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Белорусская универсальная товарная биржа рассматривает возможность специализированных торгов для рынка Великобритании. Речь о пиломатериалах и лесопродукции....
 
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