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Совмин поставил на «социально-экономическое развитие Республики Беларусь на 2021 год» гриф ДСП
25.03.2021 15:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство установило на свое постановление «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год» гриф «Для служебного пользования». Это следует из документов Минэкономики, которые определяют прогнозные показатели развития страны на текущий год.
Напомним, 22 декабря 2020 года Александр Лукашенко
Для достижения этих параметров правительству было поручено в течение двух месяцев утвердить целевой план социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год, обеспечивающий «мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности».
Совмин издал соответствующий документ 17 февраля 2021 года. Но установил на постановление «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год» гриф ДСП. Почему вдруг засекретили это постановление, аналоги которого в прежние годы были в публичном доступе, непонятно. Если проанализировать похожий документ правительства на 2020 год, то единственный пункт, который мог насторожить белорусские власти в нынешнее неспокойное время это «перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда».
В Совмине не смогли прокомментировать ситуацию.
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Правительство установило на свое постановление «О социально-экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год» гриф «Для служебного пользования». Это следует...
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