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Первый энергоблок АЭС снова отключили от сети
25.03.2021 15:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый энергоблок БелАЭС в очередной раз отключили от сети. В Минэнерго
Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ. Отключение проводится в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, сообщает пресс-служба министерства.
В последний раз энергоблок отсоединяли от сети 10 марта для
Напомним, атомную электростанцию в Островце 7 ноября 2020 года торжественно открыл Александр Лукашенко. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно
Многочисленные отключения энергоблока проводятся для тестирования всех систем и оборудования,
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В Минэнерго утверждают, что отключение плановое.
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