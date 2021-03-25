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Первый энергоблок АЭС снова отключили от сети

25.03.2021 15:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС в очередной раз отключили от сети. В Минэнерго указывают, что отключение плановое.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ. Отключение проводится в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, сообщает пресс-служба министерства.

В последний раз энергоблок отсоединяли от сети 10 марта для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке и снова подключили к сети 15 марта.

Напомним, атомную электростанцию в Островце 7 ноября 2020 года торжественно открыл Александр Лукашенко. После этого первый энергоблок БелАЭС неоднократно отключали от сети.

Многочисленные отключения энергоблока проводятся для тестирования всех систем и оборудования, заверяют эксперты «Росатома».

 
 
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В Минэнерго утверждают, что отключение плановое.
 
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