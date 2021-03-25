ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крупную партию российской кабачковой икры запретили к продаже в Беларуси

25.03.2021 15:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Некачественную кабачковую икру российского производителя изъяли из продажи в Беларуси, сообщили Sputnik в Могилевской областной инспекции Государственного комитета по стандартизации.

Опасные консервы производителя "Аведовъ" обнаружили при проверке в одной торговой сети Могилева.

На этикете было указано, что кабачковая икра высшего сорта. Но по результатам проверки в лабораториях установлено, что продукция не соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

"Были превышены показатели по уровню содержания нитратов в 1,6 раза, при уровне не более 400 мг/кг значение показателя составило 637 мг/кг. В итоге 161 банка товара изъята из продажи", - отметили в областной инспекции Госстандарта.

Официальный поставщик данной продукции в Беларуси вернул товар российскому производителю. Кроме того, Могилевская областная инспекция направила предложение в республиканский Госстандарт о временном запрете ввоза на территорию Беларуси кабачковой икры "Аведовъ".

"Предложение поддержано. И поставщик этой кабачковой икры получил предписание Госстандарта Беларуси от 21 марта 2021 года по изъятию данного продукта с полок всех магазинов республики, также прекращено действие декларации соответствия качества данной продукции техрегламенту", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что это уже не единичный случай, когда российскую кабачковую икру ненадлежащего качества выявляют в торговых сетях. И тоже по причине превышения уровня нитратов. Потому данный продукт входит в перечень товаров, на которые контролирующие органы обращают при проверках особое внимание.

Читайте также:

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В продукте известной торговой марки были превышены показатели по уровню нитратов в 1.6 раза, товар признали негодным к реализации.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Совмин поставил на «социально-экономическое развитие Республики Беларусь на 2021 год» гриф ДСП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by