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Крупную партию российской кабачковой икры запретили к продаже в Беларуси
25.03.2021 15:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Некачественную кабачковую икру российского производителя изъяли из продажи в Беларуси, сообщили Sputnik в Могилевской областной инспекции Государственного комитета по стандартизации.
Опасные консервы производителя "Аведовъ" обнаружили при проверке в одной торговой сети Могилева.
На этикете было указано, что кабачковая икра высшего сорта. Но по результатам проверки в лабораториях установлено, что продукция не соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".
"Были превышены показатели по уровню содержания нитратов в 1,6 раза, при уровне не более 400 мг/кг значение показателя составило 637 мг/кг. В итоге 161 банка товара изъята из продажи", - отметили в областной инспекции Госстандарта.
Официальный поставщик данной продукции в Беларуси вернул товар российскому производителю. Кроме того, Могилевская областная инспекция направила предложение в республиканский Госстандарт о временном запрете ввоза на территорию Беларуси кабачковой икры "Аведовъ".
"Предложение поддержано. И поставщик этой кабачковой икры получил предписание Госстандарта Беларуси от 21 марта 2021 года по изъятию данного продукта с полок всех магазинов республики, также прекращено действие декларации соответствия качества данной продукции техрегламенту", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что это уже не единичный случай, когда российскую кабачковую икру ненадлежащего качества выявляют в торговых сетях. И тоже по причине превышения уровня нитратов. Потому данный продукт входит в перечень товаров, на которые контролирующие органы обращают при проверках особое внимание.
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В продукте известной торговой марки были превышены показатели по уровню нитратов в 1.6 раза, товар признали негодным к реализации.
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