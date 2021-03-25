Крупную партию российской кабачковой икры запретили к продаже в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Некачественную кабачковую икру российского производителя изъяли из продажи в Беларуси, сообщили Sputnik в Могилевской областной инспекции Государственного комитета по стандартизации.

Опасные консервы производителя "Аведовъ" обнаружили при проверке в одной торговой сети Могилева.

На этикете было указано, что кабачковая икра высшего сорта. Но по результатам проверки в лабораториях установлено, что продукция не соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

"Были превышены показатели по уровню содержания нитратов в 1,6 раза, при уровне не более 400 мг/кг значение показателя составило 637 мг/кг. В итоге 161 банка товара изъята из продажи", - отметили в областной инспекции Госстандарта.

Официальный поставщик данной продукции в Беларуси вернул товар российскому производителю. Кроме того, Могилевская областная инспекция направила предложение в республиканский Госстандарт о временном запрете ввоза на территорию Беларуси кабачковой икры "Аведовъ".

"Предложение поддержано. И поставщик этой кабачковой икры получил предписание Госстандарта Беларуси от 21 марта 2021 года по изъятию данного продукта с полок всех магазинов республики, также прекращено действие декларации соответствия качества данной продукции техрегламенту", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что это уже не единичный случай, когда российскую кабачковую икру ненадлежащего качества выявляют в торговых сетях. И тоже по причине превышения уровня нитратов. Потому данный продукт входит в перечень товаров, на которые контролирующие органы обращают при проверках особое внимание.

Читайте также: