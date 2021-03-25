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Биткоин потерял сразу 10 процентов

25.03.2021 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мар - Sputnik. Курс биткоина падает на 10%, до 51 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance курс биткоина по состоянию на 15:50 по минскому времени опускается до 51 173 долларов. В течение последнего часа криптовалюта стоила и менее 51 060 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 8,88% - до 51 562 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В среду после сообщения Илона Маска о том, что электромобили Tesla можно купить и за биткоины, эта криптовалюта поднялась в цене – ее курс превысил 55 тысяч долларов.

Напомним, 13 марта биткоин пробил очередную планку – он торговался за 61 844 доллара, после началось коррекционное снижение.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Криптовалюта установила исторический максимум 13 марта, с тех пор идет коррекционное снижение.
 
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