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Биткоин потерял сразу 10 процентов
25.03.2021 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар - Sputnik. Курс биткоина падает на 10%, до 51 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance курс биткоина по состоянию на 15:50 по минскому времени опускается до 51 173 долларов. В течение последнего часа криптовалюта стоила и менее 51 060 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 8,88% - до 51 562 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В среду после сообщения Илона Маска о том, что электромобили Tesla можно купить и за биткоины, эта криптовалюта поднялась в цене – ее курс превысил 55 тысяч долларов.
Напомним, 13 марта биткоин пробил очередную планку – он торговался за 61 844 доллара, после началось коррекционное снижение.
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Криптовалюта установила исторический максимум 13 марта, с тех пор идет коррекционное снижение.
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