Евросоюз потребовал немедленного освобождения Анжелики Борис, Анджея Почобута и всех политзаключенных

Источник материала: Tut.by

Евросоюз отреагировал на задержание Анжелики Борис и Анджея Почобута. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ожидает, что Беларусь будет выполнять свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод. Об этом говорится в его заявлении .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По мнению Борреля, ЕС стал свидетелем дальнейшей эскалации репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества в Беларуси.

— Последние события показали, что целью этой политики стал и Союз поляков Беларуси.

Он напомнил о задержании Анжелики Борис и Анджея Почобута и о том, что им грозит длительное тюремное заключение.

— Европейский Союз ожидает, что Беларусь будет выполнять свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод. Мы призываем Беларусь немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, а также всех политических заключенных, находящихся в настоящее время под стражей, — говорится в заявлении.

В заявлении также указано, что ЕС по-прежнему убежден в том, что всесторонний национальный диалог по-прежнему имеет решающее значение для урегулирования ситуации в Беларуси. Глава дипломатии ЕС призвал белорусские власти использовать любую предлагаемую возможность, включая содействие со стороны ОБСЕ.