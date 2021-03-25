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Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию. Узнали проценты по кредиту
25.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте УКС Советского района Минска
Предложения о заключении новых договоров УКС Советского района (именно он теперь достраивает дом) направил будущим жильцам дома в Сельхозпоселке еще в прошлом году. Добросовестным дольщикам, уже один раз оплатившим строительство квартир, предложили заплатить еще по 700 рублей за «квадрат». В итоге, люди были вынуждены изыскивать дополнительные денежные средства в суммах по 40-80 тысяч рублей в зависимости от метража квартир. Учитывая, что на начало года кредиты на жилье не выдавал ни один банк, ситуация казалась патовой. Отсюда и возникла идея с требованием (петицией) об открытии кредитной линии.
На сайте УКСа отмечается, что для предоставления документов на оформление кредитов гражданам, заключившим договоры создания объектов долевого строительства в составе объекта строительства «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М.Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной 4-я очередь строительства), необходимо обращаться в Ипотечный офис ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» в Минске.
Мы позвонили по указанным телефонам, чтобы узнать все подробности.
В Ипотечном офисе «Беларусбанка» рассказали, что кредит будет выдаваться дольщикам по ставке в 14,69% годовых. При этом, с 1 апреля ставка будет увеличена. Кредит в белорусских рублях рассчитан на 20 лет. Что касается суммы, которую можно получить, то она будет зависеть от дохода заявителя. К примеру с зарплатой в 1500 рублей можно претендовать на 50-60 тысяч рублей. Ежемесячный платеж при этом составит порядка 1000 рублей. Сумма кредита может быть увеличена с учетом совокупного дохода членов семьи заявителя.
Стоит отметить, что документы в офисе принимаются только по предварительной записи – на данный момент свободных «окошек» на март уже нет. То есть, подать документы можно будет не раньше апреля.
К слову, в начале марта мы заметили, что в недостроенной многоэтажке
Напомним, что
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На сайте УКС Советского района Минска появилась информация об открытии кредитной линии для дольщиков «Тамбаз» 4-й очереди строительства. Речь идет о последнем...
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