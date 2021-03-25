Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию. Узнали проценты по кредиту

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В Ипотечном офисе «Беларусбанка» рассказали, что кредит будет выдаваться дольщикам по ставке в 14,69% годовых. При этом, с 1 апреля ставка будет увеличена. Кредит в белорусских рублях рассчитан на 20 лет. Что касается суммы, которую можно получить, то она будет зависеть от дохода заявителя. К примеру с зарплатой в 1500 рублей можно претендовать на 50-60 тысяч рублей. Ежемесячный платеж при этом составит порядка 1000 рублей. Сумма кредита может быть увеличена с учетом совокупного дохода членов семьи заявителя.

Стоит отметить, что документы в офисе принимаются только по предварительной записи – на данный момент свободных «окошек» на март уже нет. То есть, подать документы можно будет не раньше апреля.

К слову, в начале марта мы заметили, что в недостроенной многоэтажке закипела работа. Оказалось, что в многоподъездной «стенке» на 402 квартиры приступили к утеплению фасадов. Завершить работы по возведению дома должны в 2022 году.