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Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию. Узнали проценты по кредиту

25.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте УКС Советского района Минска появилась информация об открытии кредитной линии для дольщиков «Тамбаз» 4-й очереди строительства. Речь идет о последнем доме обанкротившегося застройщика – «долгострое» в районе улиц Богдановича, Амурской, Тургенева и Тиражной. Напомним, что именно о выдаче подобного кредита дольщики ЖК «Аркадия» в январе просили президента.

Предложения о заключении новых договоров УКС Советского района (именно он теперь достраивает дом) направил будущим жильцам дома в Сельхозпоселке еще в прошлом году. Добросовестным дольщикам, уже один раз оплатившим строительство квартир, предложили заплатить еще по 700 рублей за «квадрат». В итоге, люди были вынуждены изыскивать дополнительные денежные средства в суммах по 40-80 тысяч рублей в зависимости от метража квартир. Учитывая, что на начало года кредиты на жилье не выдавал ни один банк, ситуация казалась патовой. Отсюда и возникла идея с требованием (петицией) об открытии кредитной линии.

Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию. Узнали проценты по кредиту

На сайте УКСа отмечается, что для предоставления документов на оформление кредитов гражданам, заключившим договоры создания объектов долевого строительства в составе объекта строительства «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М.Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной 4-я очередь строительства), необходимо обращаться в Ипотечный офис ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» в Минске.

Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию. Узнали проценты по кредиту

Мы позвонили по указанным телефонам, чтобы узнать все подробности.

В Ипотечном офисе «Беларусбанка» рассказали, что кредит будет выдаваться дольщикам по ставке в 14,69% годовых. При этом, с 1 апреля ставка будет увеличена. Кредит в белорусских рублях рассчитан на 20 лет. Что касается суммы, которую можно получить, то она будет зависеть от дохода заявителя. К примеру с зарплатой в 1500 рублей можно претендовать на 50-60 тысяч рублей. Ежемесячный платеж при этом составит порядка 1000 рублей. Сумма кредита может быть увеличена с учетом совокупного дохода членов семьи заявителя.

Стоит отметить, что документы в офисе принимаются только по предварительной записи – на данный момент свободных «окошек» на март уже нет. То есть, подать документы можно будет не раньше апреля.

К слову, в начале марта мы заметили, что в недостроенной многоэтажке закипела работа. Оказалось, что в многоподъездной «стенке» на 402 квартиры приступили к утеплению фасадов. Завершить работы по возведению дома должны в 2022 году.

Напомним, что жилой комплекс «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Он должен был состоять из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Планировалось, что к 2017 году весь комплекс будет введен в эксплуатацию. Однако с окончанием строительства возникли проблемы: директора «Тамбаза» Льва Хаютина посадили, а достраивать дома по распоряжению президента взялся УКС Советского района. К последнему дому ЖК строители приступили лишь в июле 2020 года.

Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию. Узнали проценты по кредиту

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте УКС Советского района Минска появилась информация об открытии кредитной линии для дольщиков «Тамбаз» 4-й очереди строительства. Речь идет о последнем...
 
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