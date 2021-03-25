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Летние дома из клееного бруса на 25 кв.м – за $35 тыс., дешевые проекты домов – за $17-19 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
25.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дома из клееного бруса от WoodPlace
Компания WoodPlace представила на выставке образец бани (летнего домика) из клееного бруса 120 мм 6 х 6 квадратного метра.
- Баня состоит из парилки, моечной и комнаты отдыха с панорамными окнами. Толщина бруса 120 мм – оптимальное решение не только для бани, но и летнего домика. Он небольшой, но при этом в нем можно комфортно жить и отдыхать, - рассказывает начальник отдела продаж компании WoodPlaceДмитрий Калугин.
Компания работает на рынке с 1999 года. Сегодня она изготавливает дома по типовым и индивидуальным проектам из клееного бруса на основе европейских технологий, не экономя на качестве.
- У нас есть технология так называемого теплого контура, которая позволяет выполнять стены из клееного бруса с внутренними каркасными перегородками. Это позволяет людям экономить на строительстве. Коробка дома из клееного бруса 25-26 квадратных метров «под ключ» в зависимости от его толщины и количества помещений стоит 17 тысяч долларов, а с выполнением всех остальных видов работ (фундамент, окна, потолки, крыша и др.) – 35 тысяч долларов. Эти дома особенно популярны у дачников. Даже при толщине бруса 120 мм и хорошей печке в таком летнем домике можно зимовать, - дополняет Дмитрий.
Основной принцип технологии заключается в специальных элементах-формах, заполняемых бетоном. Форма состоит их твердых теплоизоляционных материалов и не удаляется после заливки бетона, как в случае с традиционными опалубками. Элементы остаются навсегда, выполняя функцию изоляции. Они имеют различную толщину изоляционного и бетонного слоя.
Теплопотери энергоэффективного дома составляют 40 кВт.ч/кв.м в год, пассивного дома – 15 кВт.ч/кв.м в год.
- Обогрев дома 100 квадратных метров из самого хорошего нашего материала супер кинг блок толщиной 45 см будет стоить всего 60 рублей в год, - уточняет представитель компании IZOДОМ Польска.
Дома по технологии IZOДОМ были реализованы уже 7 лет назад. Такой дом 75 квадратных метров в Беларуси построен недалеко от Минска.
Энергоэффективные деревянные дома от компании ДамДом
Компания «ДамДом» имеет собственное производство в Радошковичах и продает свои дома для постоянного проживания не только в Беларуси, но и в Европе (Литва, Франция).
- Мы сами проектируем, изготавливаем домокомплекты и строим дома по приемлемым ценам. На сегодняшний день цена квадратного метра энергоэффективного каркасно-панельного дома с утеплением стен 250 и более мм, кровли – 300 и более мм и теплым бетонным фундаментом, теплым полом составляет 450-500 долларов США. Такой дом 100 квадратных метров стоит примерно 50 тысяч долларов США, - говорит представитель компании ДамДом Дмитрий.
Удешевляем себестоимость строительства
Компания BrodovНоме представляет на выставке свои проекты, которые позволяют существенно сэкономить на строительстве.
Собственник компании Вениамин Бродов имеет большой опыт строительства и проживания в частных домах.
- Самое большое, что не меня не устраивало в домах, - это высокая себестоимость строительства. Поэтому мы вместе с командой единомышленников придумали технологию строительства удешевления домов, основанную на трех основных принципах. Первое – дом должен иметь невысокую себестоимость, но быть надежным. Второе – он должен иметь высокое теплосбережение. Третье – дом должен иметь оригинальный дизайн, - рассказывает господин Бродов.
На сегодняшний день компания имеет 6 антикризисных проектов, в ходе реализации которых себестоимость строительства домов «под ключ» с отделкой, отоплением, работой и материалами составляет 17-19 тысяч долларов США.
Технология по удешевлению строительства дома содержит 50 пунктов. На выставке можно задать конкретные вопросы представителям компании по каждому из проектов.
Что еще можно посмотреть на выставке
Так, например, компания Krasawick представляет на выставке широкий ассортимент парковой, уличной, садовой мебели, а также современной в стиле лофт и эко (полки для цветов, дровницы для камина, тумбы прикроватные, мебель для питомцев, для прихожей, столы, стулья, межкомнатные перегородки).
26 и 27 марта на выставке будет работать интерактивная площадка «Банная поляна». Также пройдет четвертый Белорусский народный чемпионат по парению.
Три дня будет работать и интерактивная площадка «Белорусский очаг».
Выставка будет проходить с 25 по 27 марта в Футбольном манеже по пр. Победителей, 20/2.
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Летние дома из клееного бруса на 25 кв.м – за $35 тыс., дешевые проекты домов – за $17-19 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»
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