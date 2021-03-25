Летние дома из клееного бруса на 25 кв.м – за $35 тыс., дешевые проекты домов – за $17-19 тыс. Что посмотреть на выставке «Белорусский дом»

Дома из клееного бруса от WoodPlace

Компания WoodPlace представила на выставке образец бани (летнего домика) из клееного бруса 120 мм 6 х 6 квадратного метра.

- Баня состоит из парилки, моечной и комнаты отдыха с панорамными окнами. Толщина бруса 120 мм – оптимальное решение не только для бани, но и летнего домика. Он небольшой, но при этом в нем можно комфортно жить и отдыхать, - рассказывает начальник отдела продаж компании WoodPlaceДмитрий Калугин.

Компания работает на рынке с 1999 года. Сегодня она изготавливает дома по типовым и индивидуальным проектам из клееного бруса на основе европейских технологий, не экономя на качестве.

- У нас есть технология так называемого теплого контура, которая позволяет выполнять стены из клееного бруса с внутренними каркасными перегородками. Это позволяет людям экономить на строительстве. Коробка дома из клееного бруса 25-26 квадратных метров «под ключ» в зависимости от его толщины и количества помещений стоит 17 тысяч долларов, а с выполнением всех остальных видов работ (фундамент, окна, потолки, крыша и др.) – 35 тысяч долларов. Эти дома особенно популярны у дачников. Даже при толщине бруса 120 мм и хорошей печке в таком летнем домике можно зимовать, - дополняет Дмитрий.