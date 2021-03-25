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Теперь официально. Путин назначил нового посла в Беларусь
25.03.2021 20:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новым послом России в Беларуси станет 69-летний Евгений Лукьянов. Соответствующий указ
«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в указе российского президента. Он датирован 25 марта 2021 года.
О том, что новым послом России в Беларуси станет Евгений Лукьянов говорили
Это уже третья смена российского посла за последние три года.
Российские эксперты
Бывший посол России в Беларуси сегодня, 25 марта, проводит в Минске прием по случаю завершения своей дипломатической миссии. Он получил новое назначение и стал госсекретарем Союзного государства Беларуси и России.
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Это уже третья смена российского посла за последние три года.
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