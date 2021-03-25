Теперь официально. Путин назначил нового посла в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Новым послом России в Беларуси станет 69-летний Евгений Лукьянов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



Евгений Лукьянов. Фото: МИД России

«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в указе российского президента. Он датирован 25 марта 2021 года.

О том, что новым послом России в Беларуси станет Евгений Лукьянов говорили давно . До недавнего времени он возглавлял российское посольство в Латвии — с 2016 года. Лукьянов закончил Ленинградский государственный университет. Владеет английским и французским языками. На дипломатической работе с 1984 года. Также был на руководящих должностях в банковской сфере, а до назначения в Латвию занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности России.

Это уже третья смена российского посла за последние три года.

Российские эксперты полагают , что смена посла России связана с изменением политической повестки в Беларуси и необходимостью дипломатического содействия в разрешении кризиса, а также с попыткой найти средний вариант между жестким и мягким подходом. Его называют эффективным менеджером.

Бывший посол России в Беларуси сегодня, 25 марта, проводит в Минске прием по случаю завершения своей дипломатической миссии. Он получил новое назначение и стал госсекретарем Союзного государства Беларуси и России.