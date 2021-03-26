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От $685 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

26.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» снижены цены.Изменения внесены сразу в две проектные декларации, а скидка достигает $58 за «квадрат». Смотрим, какое жилье можно купить по акции.

От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

Как изменились цены

Изменения внесены в декларации №1 и №2, опубликованные 31 декабря 2020 года и 5 февраля 2021 года. Цены снижены на 10 квартир, скидка варьируется от 81 до 154 рублей за «квадрат». Акция распространяется на «двушки» (площадью 66,63 кв.м) и «трешки» (площадью 81,55 кв.м).

От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
Изображение увеличивается по клику
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
Изображение увеличивается по клику
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

Так, купить квартиру на 1-м и 5-м этажах новостройки (№№ 4, 32, 5 и 33) уже можно от Br 1800 ($ 685) за квадратный метр. В таблицепоказываем, как изменилась цена «квадрата» с декабря прошлого года.

Пакет оплаты

Эконом

Премиум

2-комнатная

Br 1935 (было Br 2048)

Br 1900 (было Br 2009,60)

3-комнатная

Br 1835 (было Br 1920)

Br 1800 (было Br 1881,60)

Подешевели и квартиры на 2-4-м этажах новостройки (№№ 11, 18, 25, 12, 19 и 26). Скидка на эти квартиры достигает 154 рублей за «квадрат». В таблице — цены за февраль и март 2021 года.

Пакет оплаты

Эконом

Премиум

2-комнатная

Br 2020 (было Br 2177,28)

Br 2000 (было Br 2150,40)

3-комнатная

Br 1920 (было Br 2042,88)

Br 1900 (было Br 2016)

Пакет «Эконом» — единовременная 100% оплата в течение месяца с кредитной поддержкой. Пакет «Премиум» — единовременная 100% оплата в течение месяца без привлечения кредита.


От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

О комплексе

Напомним, что ЖК «Соколиный край» строится в Мачулищах (это 15 километров от МКАД по трассе Р23). Площадь застройки более 20 гектаров. По проекту здесь появится 21 жилой дом (каждый на 5 этажей), детский сад на 230 мест и два больших торговых центра на 3000 и 1000 квадратных метров.


От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

Дома кирпичные с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и закрытыми дворами без машин. Среди «фишек» — европланировки (1+, 2+, 3+), стильные вентилируемые фасады, большие окна и панорамное остекление лоджий. Во всех квартирах будут установлены газовые котлы, металлические входные двери, унитаз, приборы учета и межкомнатные деревянные двери на кухню. Строительство комплекса разбито на очереди, первую (дом №1 на 73 квартиры и дом №2 на 127 квартир) должны сдать уже в ноябре 2021 года.

От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

Как сегодня выглядит стройка

Дом №1 готов уже на 30%, в данный момент строительство ведется на уровне 3-го этажа. Готовность дома №2 – 10%. Новостройка уже показалась из-под земли, рабочие заняты возведением фундамента. Сегодня стройплощадка выглядит так.

От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
От 5 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

 
 
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На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» снижены цены. Изменения внесены сразу в две проектные декларации, а скидка достигает $58 за «квадрат». Смотрим, какое жилье можно...
 
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