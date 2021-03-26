От $685 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой

Так, купить квартиру на 1-м и 5-м этажах новостройки (№№ 4, 32, 5 и 33) уже можно от Br 1800 ($ 685) за квадратный метр. В таблицепоказываем, как изменилась цена «квадрата» с декабря прошлого года.

Пакет оплаты Эконом Премиум 2-комнатная Br 1935 (было Br 2048) Br 1900 (было Br 2009,60) 3-комнатная Br 1835 (было Br 1920) Br 1800 (было Br 1881,60)

Подешевели и квартиры на 2-4-м этажах новостройки (№№ 11, 18, 25, 12, 19 и 26). Скидка на эти квартиры достигает 154 рублей за «квадрат». В таблице — цены за февраль и март 2021 года.

Пакет оплаты Эконом Премиум 2-комнатная Br 2020 (было Br 2177,28) Br 2000 (было Br 2150,40) 3-комнатная Br 1920 (было Br 2042,88) Br 1900 (было Br 2016)