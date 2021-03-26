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От $685 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
26.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На 10 квартир в ЖК «
Так, купить квартиру на 1-м и 5-м этажах новостройки (№№ 4, 32, 5 и 33) уже можно от Br 1800 ($ 685) за квадратный метр. В таблицепоказываем, как изменилась цена «квадрата» с декабря прошлого года.
Подешевели и квартиры на 2-4-м этажах новостройки (№№ 11, 18, 25, 12, 19 и 26). Скидка на эти квартиры достигает 154 рублей за «квадрат». В таблице — цены за февраль и март 2021 года.
О комплексе
Напомним, что ЖК «Соколиный край» строится в Мачулищах (это 15 километров от МКАД по трассе Р23). Площадь застройки более 20 гектаров. По проекту здесь появится 21 жилой дом (каждый на 5 этажей), детский сад на 230 мест и два больших торговых центра на 3000 и 1000 квадратных метров.
Дома кирпичные с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и закрытыми дворами без машин. Среди «фишек» — европланировки (1+, 2+, 3+), стильные вентилируемые фасады, большие окна и панорамное остекление лоджий. Во всех квартирах будут установлены газовые котлы, металлические входные двери, унитаз, приборы учета и межкомнатные деревянные двери на кухню. Строительство комплекса разбито на очереди, первую (дом №1 на 73 квартиры и дом №2 на 127 квартир) должны сдать уже в ноябре 2021 года.
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От $685 за «квадрат». На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены - смотрим, что продают со скидкой
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