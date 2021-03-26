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Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

26.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недавно Realt.by опубликовал подборку дешевых дач на лето под Минском. В комментариях попросили тему развить. Развиваем. В новом обзоре – дома для удаленной работы на природе.

Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

Сруб в лесу на берегу озера

Начинаем обзор с усадьбы в деревне Прошика (120 километров от МКАД). Здесь можно снять дом прямо в дубово-сосновом заказнике на берегу живописного озера Селява. Вокруг тишина, зелень, птички поют, есть собственный помост для рыбалки и русская баня. Сам дом из цельного бруса, для гостей есть три спальни, каминная, гостиная и кухня-столовая. В усадьбе есть необходимая мебель и техника для жизни, а также Wi-Fi. Площадь дома – 120 «квадратов», участка – 25 соток. Судя по объявлению, снять усадьбу можно как на сутки, так и на месяц. Цена – $ 850 за месяц.

Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

Замок возле водохранилища

Если хочется королевского размаха, то держите замок на берегу водохранилища Дички. Гектар земли, сауна, купель на улице, большая беседка, зона отдыха, бильярд, телескоп и спальни с видом на природу. Аренда такой усадьбы в 15 километрах от Минска обойдется в $1000 в месяц, но, судя по всему, предложение актуально только с 29 марта по 31 апреля.

Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

Дом с баней в Семково

А это коттедж в Семково, который можно арендовать за $ 700 в месяц. Площадь дома – 120 “квадратов”, участок – 4 сотки. На территории есть крытая терраса, зона барбекю, детская площадка с качелями и веревочным городком, фруктовый сад, парковка. На первом этаже расположены гостиная с обеденной зоной, полностью обустроенная кухня, а также русская баня на дровах с душем. На втором этаже — комната для отдыха и спальня с двуспальной кроватью (ортопедический каучуковый матрас), окнами в пол и с собственным выходом на крытую террасу.

Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

Дом с видом на Минск и Заславское водохранилище

В Семково сдается еще один коттедж. Этот дом находится на вершине города, откуда открывается вид на Минск и Заславское водохранилище. Участок оборудован системой видеонаблюдения. В доме – все необходимые коммуникации, мебель, оборудованная кухня и зона отдыха. Сдается объект в длительную аренду, условия собственника: предоплата за два месяца, цена – $1100 в месяц.

Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

Деревянный дом в лесу

Еще один интересный коттедж сдается в лесу недалеко от деревни Лещенка в Гродненской области Новогрудского района. До Минска отсюда около 140 километров. Дом укомплектован всей необходимой мебелью и техникой. Есть отличная баня, терраса, озеро недалеко. Площадь дома – 112 «квадратов», цена – $1500 в месяц.

Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

Атмосферный коттедж в Ждановичах

За $1500 в месяц можно снять интересный дом в Ждановичах. Интерьер в охотничьем стиле, оборудованы спальни, кухня, санузлы. Есть бассейн, сауна, беседка на территории и зона барбекю. В цену коттеджа входят коммунальные платежи.

Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

Хутор в Налибокской пуще

На десерт – хутор в Налибокской пуще. Деревянный дом находится на опушке леса в одном из самых больших лесных массивов Восточной Европы - Налибокской пуще. Рядом реки Ислочь и Березина. На участке водоем, деревянные качели, по соседству всего два дома. Тут печное отопление, вода из скважины, есть электричество, газовая плита. Вместительность – 4 человека, цена – $423 в месяц.

Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом
Релокейт на природу. 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно Realt.by опубликовал подборку дешевых дач на лето под Минском. В комментариях попросили тему развить. Развиваем. В новом обзоре – дома для удаленной работы на...
 
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