Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. "Северный поток 2" закончат до конца 2021 года, заявил журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Также он заявил, что "Газпром" продолжает "тесно работать" с немецкими фирмами. Ранее США пригрозили новыми санкциями компаниям, которые участвуют в строительстве "Северного потока 2".

"Участие немецких компаний в Петербургском экономическом форуме всегда было очень представительное. Я думаю, что это будет и в этом году тоже", - сказал Зубков, отвечая на вопрос журналистов.

Этапы строительства газопровода "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

США регулярно угрожают санкциями компаниям, участвующим в строительстве газопровода. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

Санкции США в декабре 2019 года привели к приостановке строительства: швейцарская Allseas прекратила работы. Прокладка возобновилась лишь спустя год: оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" в декабре 2020-го уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.

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