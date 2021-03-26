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БУТБ и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа договорились активизировать взаимодействие

26.03.2021 12:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

БУТБ и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа договорились активизировать взаимодействие. Накануне в Минске состоялась встреча сторон, они обсуждали актуальные тенденции в сфере биржевой торговли в Беларуси и России, а также перспективные направления сотрудничества в Международной ассоциации бирж стран СНГ. Кроме того, состоялся обмен мнениями о гармонизации биржевого законодательства в работе по формированию единых рынков энергоносителей, проводимой странами - участницами Евразийского экономического союза.
 
Теги: Минск
 
 
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БУТБ и Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа договорились активизировать взаимодействие. Накануне в Минске состоялась встреча сторон, они обсуждали...
 
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