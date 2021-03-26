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Более года назад было резонансное «сахарное дело». Некоторые фигуранты уже на свободе
26.03.2021 12:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наверное многие помнят резонансную историю о том, как в январе 2020 года самолет «Белавиа» Минск — Мюнхен Гродно, как минимум шестерых человек вывели из салона">развернули над Вроцлавом и вернули в Гродно, а когда он приземлился, надели наручники на высокопоставленных менеджеров сахарных заводов. Потом задержали других руководителей сахарных заводов, одного влиятельного силовика и бизнесменов. Последняя официальная информация от правоохранительных органов исходила летом прошлого года. Что произошло с делом с тех пор?
Напомним, 4 февраля 2020 года КГБ официально
По информации силовиков, заводы отгружали продукцию на экспорт Белорусской сахарной компании, значительная ее часть уходила «подконтрольным посредникам». Затем этот же сахар перепродавали дороже на своем же рынке. Кроме того, затраты на производство увеличивались за счет продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости. «Ежегодно суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», — заявили в КГБ.
24 июня 2020 года заместитель генпрокурора Алексей Стук
В августе 2020 года
— Его выпустили из СИЗО, чтобы проводить иезуитскую работу с криминальными элементами, которых он знал по своей прежней деятельности. Им выдали ориентировки на бизнесменов, из которых они должны были вытряхивать деньги якобы на «финансирование протестов». Расчет был на то, чтобы коммерсанты пошли с заявлениями в милицию, и личному составу других подразделений было бы продемонстрировано, какими методами действуют сторонники перемен — через криминальных авторитетов. Но «блатные» либо саботировали задание, либо предупредили бизнесменов, откуда растут ноги. Он так и просидел все события на своей даче, — рассказал недавно «
Как выяснилось, оказался на свободе и еще один фигурант «сахарного дела». Бывший директор Слуцкого сахарорафинадного комбината Николай Прудник сейчас работает на минской кондитерской фабрике «Слодыч», сообщает «
На «Слодыче» отказались от комментариев TUT.BY и не связали с Прудником. Получить комментарий в КГБ не удалось.
14 февраля Александр Лукашенко
Наряду с этим финансовое положение сахарных заводов оставляет желать лучшего. Первым о результатах работы в 2020 году отчитался Скидельский сахарный комбинат. Его выручка в прошлом году выросла до 172,7 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 129 тыс. рублей против убытка в 603 тыс. рублей по итогам 2019 года.
У комбината за год увеличилась задолженность по долгосрочным кредитам и займам до 135,5 млн рублей.
Вместе с тем аудиторы пишут, что на конец 2020 года непокрытый убыток Скидельского сахарного комбината составил 50,6 млн рублей. А краткосрочные обязательства в 2 раза превысили краткосрочные активы. В итоге комбинат находится «в сложном финансовом положении». Данные обстоятельства, а также «превышение отрицательных курсовых разниц над положительными и их перенос на последующие периоды, перенос налогового убытка», вынудили аудиторов высказать сомнение, что предприятие может продолжать свою работу непрерывно.
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Наверное многие помнят резонансную историю о том, как в январе 2020 года самолет «Белавиа» Минск - Мюнхен развернули над Вроцлавом и вернули в Гродно, а когда он...
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