Консерватор с опытом работы в Совбезе и банках. Что известно о новом после России в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Новым послом России в Беларуси стал Евгений Лукьянов, до этого занимавший аналогичный пост в Латвии и шесть лет работавший в российском Совете безопасности. Что известно о третьем из назначенных в последние три года российском после в Минске.



Евгений Лукьянов. Фото: МИД России

Уроженец Санкт-Петербурга (на тот момент Ленинграда) окончил в 1974 году Ленинградский государственный университет, сразу после учебы работал старшим инженером-переводчиком в НИИ «Импульс». Позже занимал пост секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР, говорится на сайте диппредставительства России в Латвии.

Карьера Евгения Лукьянова в дипломатической сфере началась в 1984 году, в МИД СССР он проработал до 1990-го и снова вернулся в дипломатию в 2016-м в качестве посла России в Латвии. Между этим работал в банковской сфере и на госслужбе.

Около года Лукьянов был заместителем директора музея «Государственный Эрмитаж», с 1991 по 1993 год — проректором Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. Кроме этого, Лукьянов работал в руководящих должностях в Дрезднер банке и ВТБ. В свое время был заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе, а с 2010 года на протяжении шести лет работал в Совете безопасности России, в том числе занимался международными вопросами. Женат, имеет взрослых сына и дочь.

Сам о себе Лукьянов говорит, что балтиец, он придерживается консервативной государственной точки зрения, верит в гороскоп. Перед назначением главой диппредставительства в Риге указывал , что если ему, как Стрельцу, «будет интересно, то будет хорошо».

Работа Евгения Лукьянова в Совете безопасности России совпала с российской военной операцией в Сирии и с периодом политической нестабильности в Украине, которая привела к утрате Крыма и началу военных действий на востоке страны.

Лукьянов придерживался позиции, что подготовкой Майдана в Украине занимались страны Запада. По его словам, якобы на территории Польши много лет функционировали лагеря по подготовке боевиков. «Возможно, и сейчас существуют. Но с середины 2000-х годов эта подготовка велась, это точно», — заявлял он в интервью РИА «Новости». По его словам, на подготовку Майдана в Украине США «потратили 5 миллиардов долларов». В то же время он неоднократно заявлял, что Украина должна сама решать внутренние проблемы, а Россия только наблюдает за происходящим, но не вмешивается.

До официального назначения российским послом в Латвии ходили слухи, что латвийская сторона может не принять кандидатуру Лукьянова, так как он «слишком близок к Кремлю». Знакомства с Владимиром Путиным, кстати, Лукьянов не скрывает. Видимо, с ним новый посол России в Минске познакомился задолго до работы в Совбезе. «Когда он [Путин] стал вице-мэром по международным делам, именно он рекомендовал меня по согласованию с [Анатолием] Собчаком немцам, которые приехали открывать банковскую академию в Санкт-Петербурге и позднее открыли БИП «Дрезднер банк», — говорил Лукьянов латвийскому журналу «Открытый город».

Будучи послом России в Риге, критиковал перевод школ нацменьшинств с русского на латышский язык после того, как в Латвии приняли поправки, предусматривающие постепенный переход школьного образования на латышский язык. Он также уделял большое внимание сохранению памяти о событиях Второй мировой войны и неоднократно выражал обеспокоенность «расширением НАТО».

В середине 2017 года Лукьянов выражал недоумение санкциями Запада против России, указывая, что от них никто не выигрывает. «Мы либо равноценные партнеры, либо вообще не партнеры, иначе с Россией нельзя» — заявлял посол России в Латвии. Но уже в декабре того же года позиция дипломата изменилась. «Санкции для нас — благо: для экономики, финансов и бюрократов», заявлял он в интервью Delfi.

Один из коллег по Совбезу охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность».

Напомним, Евгений Лукьянов сменил на посту российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, занимавшего эту должность с апреля 2019 года. А до него главой, сменив на посту Михаила Бабича, который проработал дипломатом в Минске меньше года — с августа 2018-го.

«За последние три года в плане послов в Минске у нас был то перелет, то недолет. Остается надеяться, что в этот раз получится попасть точно и Лукьянов сможет стать каким-то средним вариантом между Бабичем и Мезенцевым — с Лукашенко нельзя быть слишком мягким или жестким, тут нужно нечто среднее», — так комментировал назначение Лукьянова замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Уверен, что он абсолютно хорошо понимает вопрос интеграционных процессов, а это крайне важно для посла России в Беларуси», — заявлял покидающий пост госсекретаря Союзного государства Григорий Рапота.