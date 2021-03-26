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Консерватор с опытом работы в Совбезе и банках. Что известно о новом после России в Беларуси
26.03.2021 13:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новым послом России в Беларуси
Уроженец Санкт-Петербурга (на тот момент Ленинграда) окончил в 1974 году Ленинградский государственный университет, сразу после учебы работал старшим инженером-переводчиком в НИИ «Импульс». Позже занимал пост секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР, говорится на сайте диппредставительства России в Латвии.
Карьера Евгения Лукьянова в дипломатической сфере началась в 1984 году, в МИД СССР он проработал до 1990-го и снова вернулся в дипломатию в 2016-м в качестве посла России в Латвии. Между этим работал в банковской сфере и на госслужбе.
Около года Лукьянов был заместителем директора музея «Государственный Эрмитаж», с 1991 по 1993 год — проректором Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. Кроме этого, Лукьянов работал в руководящих должностях в Дрезднер банке и ВТБ. В свое время был заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе, а с 2010 года на протяжении шести лет работал в Совете безопасности России, в том числе занимался международными вопросами. Женат, имеет взрослых сына и дочь.
Сам о себе Лукьянов говорит, что балтиец, он придерживается консервативной государственной точки зрения, верит в гороскоп. Перед назначением главой диппредставительства в Риге
Работа Евгения Лукьянова в Совете безопасности России совпала с российской военной операцией в Сирии и с периодом политической нестабильности в Украине, которая привела к утрате Крыма и началу военных действий на востоке страны.
Лукьянов придерживался позиции, что подготовкой Майдана в Украине занимались страны Запада. По его словам, якобы на территории Польши много лет функционировали лагеря по подготовке боевиков. «Возможно, и сейчас существуют. Но с середины 2000-х годов эта подготовка велась, это точно», —
До официального назначения российским послом в Латвии ходили слухи, что латвийская сторона может не принять кандидатуру Лукьянова, так как он «слишком близок к Кремлю». Знакомства с Владимиром Путиным, кстати, Лукьянов не скрывает. Видимо, с ним новый посол России в Минске познакомился задолго до работы в Совбезе. «Когда он [Путин] стал вице-мэром по международным делам, именно он рекомендовал меня по согласованию с [Анатолием] Собчаком немцам, которые приехали открывать банковскую академию в Санкт-Петербурге и позднее открыли БИП «Дрезднер банк», —
Будучи послом России в Риге, критиковал перевод школ нацменьшинств с русского на латышский язык после того, как в Латвии приняли поправки, предусматривающие постепенный переход школьного образования на латышский язык. Он также уделял большое внимание сохранению памяти о событиях Второй мировой войны и неоднократно выражал обеспокоенность «расширением НАТО».
В середине 2017 года Лукьянов
Один из коллег по Совбезу
Напомним, Евгений Лукьянов сменил на посту российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, занимавшего эту должность с апреля 2019 года. А до него главой, сменив на посту Михаила Бабича, который проработал дипломатом в Минске меньше года — с августа 2018-го.
«За последние три года в плане послов в Минске у нас был то перелет, то недолет. Остается надеяться, что в этот раз получится попасть точно и Лукьянов сможет стать каким-то средним вариантом между Бабичем и Мезенцевым — с Лукашенко нельзя быть слишком мягким или жестким, тут нужно нечто среднее», — так
«Уверен, что он абсолютно хорошо понимает вопрос интеграционных процессов, а это крайне важно для посла России в Беларуси», —
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Лукьянов представлял интересы России в Латвии, а ранее работал в Совбезе.
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