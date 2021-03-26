Снова рекорды. Участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и $77 тыс. Результаты аукциона

Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском и Смолевичском районах. Всего на аукцион было выставлено 18 участков с «недостроями». Торги прошли по 13 из них. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 3 – заявлений не поступило.
Участок с "недостроем"в д. Старина
Двенадцать участков с «недостроями» выставлял на аукцион Минский район. Торги прошли по всем лотам, кроме одного.
Самый большой спрос был на участки с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета.
На участок № 19 в квартале 2 претендовали 16 человек. Он насчитывает 15,8 сотки, оснащен электричеством и газом. Готовность жилого дома общей площадью 222 квадратных метра составляет 12%. При начальной цене предмета аукциона 51 535 рублей лот был продан за 236 804 рубля, или 90 111 долларов США по курсу Нацбанка на сегодняшний день.
На участок № 6 в квартале 718 было подано 14 заявок. Общая площадь участка с электричеством и газом составляет 13,7 сотки. Готовность жилого дома общей площадью 144 квадратных метра оценена на 12%. Лот был выставлен на аукцион за 44 782 рубля. В ходе торгов цена на него поднялась до 203 000 рублей, или 77 248 долларов США.
По самой высокой начальной цене – за 150 300 рублей – был выставлен на аукцион участок с «недостроем» в д. Прилукская Слобода. Однако заявлений на лот не поступило.
Березинский район выставлял на аукцион один участок с «недостроем» в д. Крупа Березинского сельсовета. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.
Дзержинский район предложил участникам торгов 3 участка с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами. По самой высокой начальной цене – за 40 939 рублей – был выставлен на торги участок с «недостроем» в Дзержинске на ул. Светлой, 104 Б. На лот было подано одно заявление. Он реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.
Смолевичский район выставлял на аукцион два участка с «недостроями». Торги прошли по одному в аг. Будагово.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадьучаст-ка, соток
Характе-ристика объекта
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструк-тура
Нач. цена предмета аукциона (в т.ч. дома), руб.
Цена продажи предмета аукциона,руб.
Цена продажи предмета аукциона, $
1
Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 2, участок № 19
15,8
жилой дом, готовность– 12%, фундамент блочный, общей площадью 222 кв.м
16
электричество, газ
51 535,46 (9 535,46)
236 804
90 111
2
Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 718, участок № 6
13,7
жилой дом, готовность – 12%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 144 кв.м
14
электричество, газ
44 782,24 (7 782,24)
203 000
77 248
3
Минский район, Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 4
15,0
жилой дом, готовность – 12%, фундамент бетонный, общей площадью 121 кв.м)
4
электричество, газ
33 134,24 (6 539,24)
58 699
22 336
4
Минский район, Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 35
14,9
жилой дом, готовность – 11%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 95 кв.м)
4
электричество, газ
20 297,09 (4 297,09)
39 553
15 051
5
Минский район. Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, ул. Янтарная, 3
14,5
жилой дом, готовность – 11%, фундамент ленточный бетонный, общей площадью 205 кв.м
3
электричество, газ
25 542,53 (7 042,53)
40 000
15 221
6
Минский район, гп. Мачулищи, участок № 93
14,7
жилой дом, готовность – 4%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 120 кв.м
3
электричество, газ
28 852,60 (1 852,60)
51 114
19 450
7
Минский район, гп. Мачулищи, участок № 111
15,7
Хозяйствен-ная постройка, готовность– 68%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 49 кв.м, стены – блоки керамзитобе-тонные, перекрытия – деревянные, крыша – металличес-кая черепица
3
электричество, газ
41 166,32 (13 166,32)
49 811
18 954
8
Минский район, Папернянский с/с, аг. Семково
19,9
жилой дом, готовность – 5%, фундамент блочный бетонный, общей площадью 151 кв.м
4
-
61 747,53 (5 747,53)
120 328
45 788
9
Минский район, Петришковский с/с, д. Светлый Путь
14,9
жилой дом, готовность – 12%, фундамент бетонный блочный, общей площадью 84 кв.м)
3
электричество, водопровод
10 873,26 (3 582,87)
28 202
10 731
10
Минский район, Петришковский с/с, д. Светлый Путь, ул. Лесная, 21
14,6
жилой дом, готовность – 12%, фундамент ленточный бетонный, общей площадью 45 кв.м
6
электричество, водопровод
8 827,26 (1 702,45)
40 561
15 434
11
Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202
15,4
жилой дом, фундамент из железобетон-ных блоков, общей площадью 296 кв.м
-
электричество, газ
150 300,60 (91 100,60)
-
-
12
Минский район, Юзуфовский с/с, д. Мацки
15,0
жилой дом, готовность – 82%, фундамент бетонный, общей площадью 79 кв.м, сарай, готовность – 100%, навес, готовность – 100%
2
электричество, газ, водопровод
31 824,68 (25 370,57)
235 007
13 321
13
Березинский район, Березинский с/с, д. Крупа
24,9
жилой дом, готовность – 14%, фундамент, общей площадью 74 кв.м
1
электричество
3 068,32 (1 968,32)
3 221,73
1 226
14
Дзержинский район, Демидовичский с/с, д. Мартиновичи, ул. Центральная, 10
10,0
жилой дом, готовность – 10,8%, фундамент бетонный, общей площадью 118 кв.м
2
электричество, газ, водопровод
6 719,98 (3 219,98)
11 905
4 530
15
Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Светлая, 104Б
12,2
жилой дом, готовность – 37%, фундамент железобетонный, общей площадью 145 кв.м
1
электричество, газ, водопровод, канализация
40 939,28 (20 333,44)
42 986,24
16 357
16
Дзержинский район, Дзержинский с/с, д. Ярошовка
16,7
жилой дом, готовность – 5%, фундамент блочный железобетон-ный, общей площадью 93 кв.м