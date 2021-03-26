Снова рекорды. Участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и $77 тыс. Результаты аукциона

Двенадцать участков с «недостроями» выставлял на аукцион Минский район. Торги прошли по всем лотам, кроме одного.

Самый большой спрос был на участки с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета.

На участок № 19 в квартале 2 претендовали 16 человек. Он насчитывает 15,8 сотки, оснащен электричеством и газом. Готовность жилого дома общей площадью 222 квадратных метра составляет 12%. При начальной цене предмета аукциона 51 535 рублей лот был продан за 236 804 рубля, или 90 111 долларов США по курсу Нацбанка на сегодняшний день.