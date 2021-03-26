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Снова рекорды. Участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и $77 тыс. Результаты аукциона

26.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион  по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском и Смолевичском районах. Всего на аукцион было выставлено 18 участков с «недостроями». Торги прошли по 13 из них. На 2 лота было подано по одному заявлению, на 3 – заявлений не поступило.

Снова рекорды. Участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и тыс. Результаты аукциона
Участок с "недостроем"в д. Старина

Двенадцать участков с «недостроями» выставлял на аукцион Минский район. Торги прошли по всем лотам, кроме одного.

Самый большой спрос был на участки с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета.

На участок № 19 в квартале 2 претендовали 16 человек. Он насчитывает 15,8 сотки, оснащен электричеством и газом. Готовность жилого дома общей площадью 222 квадратных метра составляет 12%. При начальной цене предмета аукциона 51 535 рублей лот был продан за 236 804 рубля, или 90 111 долларов США по курсу Нацбанка на сегодняшний день.


Снова рекорды. Участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и тыс. Результаты аукциона

На участок № 6 в квартале 718 было подано 14 заявок. Общая площадь участка с электричеством и газом составляет 13,7 сотки. Готовность жилого дома общей площадью 144 квадратных метра оценена на 12%. Лот был выставлен на аукцион за 44 782 рубля. В ходе торгов цена на него поднялась до 203 000 рублей, или 77 248 долларов США.


Снова рекорды. Участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и тыс. Результаты аукциона

По самой высокой начальной цене – за 150 300 рублей – был выставлен на аукцион участок с «недостроем» в д. Прилукская Слобода. Однако заявлений на лот не поступило.


Снова рекорды. Участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и тыс. Результаты аукциона

Березинский район выставлял на аукцион один участок с «недостроем» в д. Крупа Березинского сельсовета. Он продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

Дзержинский район предложил участникам торгов 3 участка с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами. По самой высокой начальной цене – за 40 939 рублей – был выставлен на торги участок с «недостроем» в Дзержинске на ул. Светлой, 104 Б. На лот было подано одно заявление. Он реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

Смолевичский район выставлял на аукцион  два участка с «недостроями». Торги прошли по одному в аг. Будагово.

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадьучаст-ка, соток

Характе-ристика объекта

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструк-тура

Нач. цена предмета аукциона (в т.ч. дома), руб.

Цена продажи предмета аукциона,руб.

Цена продажи предмета аукциона, $

1

Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 2, участок № 19

15,8

жилой дом, готовность– 12%, фундамент блочный, общей площадью 222 кв.м

16

электричество, газ

51 535,46 (9 535,46)

236 804

90 111

2

Минский район, Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 718, участок № 6

13,7

жилой дом, готовность – 12%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 144 кв.м

14

электричество, газ

44 782,24 (7 782,24)

203 000

77 248

3

Минский район, Колодищанский с/с, д. Старина, участок № 4

15,0

жилой дом, готовность – 12%, фундамент бетонный, общей площадью 121 кв.м)

4

электричество, газ

33 134,24 (6 539,24)

58 699

22 336

4

Минский район, Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 35

14,9

жилой дом, готовность – 11%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 95 кв.м)

4

электричество, газ

20 297,09 (4 297,09)

39 553

15 051

5

Минский район. Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, ул. Янтарная, 3

14,5

жилой дом, готовность – 11%, фундамент ленточный бетонный, общей площадью 205 кв.м

3

электричество, газ

25 542,53 (7 042,53)

40 000

15 221

6

Минский район, гп. Мачулищи, участок № 93

14,7

жилой дом, готовность – 4%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 120 кв.м

3

электричество, газ

28 852,60 (1 852,60)

51 114

19 450

7

Минский район, гп. Мачулищи, участок № 111

15,7

Хозяйствен-ная постройка, готовность– 68%, фундамент железобетон-ный, общей площадью 49 кв.м, стены – блоки керамзитобе-тонные, перекрытия – деревянные, крыша – металличес-кая черепица

3

электричество, газ

41 166,32 (13 166,32)

49 811

18 954

8

Минский район, Папернянский с/с, аг. Семково

19,9

жилой дом, готовность – 5%, фундамент блочный бетонный, общей площадью 151 кв.м

4

-

61 747,53 (5 747,53)

120 328

45 788

9

Минский район, Петришковский с/с, д. Светлый Путь

14,9

жилой дом, готовность – 12%, фундамент бетонный блочный, общей площадью 84 кв.м)

3

электричество, водопровод

10 873,26 (3 582,87)

28 202

10 731

10

Минский район, Петришковский с/с, д. Светлый Путь, ул. Лесная, 21

14,6

жилой дом, готовность – 12%, фундамент ленточный бетонный, общей площадью 45 кв.м

6

электричество, водопровод

8 827,26 (1 702,45)

40 561

15 434

11

Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202

15,4

жилой дом, фундамент из железобетон-ных блоков, общей площадью 296 кв.м 

-

электричество, газ

150 300,60 (91 100,60)

-

-

12

Минский район, Юзуфовский с/с, д. Мацки

15,0

жилой дом, готовность – 82%, фундамент бетонный, общей площадью 79 кв.м, сарай, готовность – 100%, навес, готовность – 100%

2

электричество, газ, водопровод

31 824,68 (25 370,57)

235 007

13 321

13

Березинский район, Березинский с/с, д. Крупа

24,9

жилой дом, готовность – 14%, фундамент, общей площадью 74 кв.м

1

электричество

3 068,32 (1 968,32)

3 221,73

1 226

14

Дзержинский район, Демидовичский с/с, д. Мартиновичи, ул. Центральная, 10

10,0

жилой дом, готовность – 10,8%, фундамент бетонный, общей площадью 118 кв.м

2

электричество, газ, водопровод

6 719,98 (3 219,98)

11 905

4 530

15

Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Светлая, 104Б

12,2

жилой дом, готовность – 37%, фундамент железобетонный, общей площадью 145 кв.м

1

электричество, газ, водопровод, канализация

40 939,28 (20 333,44)

42 986,24

16 357

16

Дзержинский район, Дзержинский с/с, д. Ярошовка

16,7

жилой дом, готовность – 5%, фундамент блочный железобетон-ный, общей площадью 93 кв.м

-

-

электричество, газ

23 646,72 (3 646,72)

 

 
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Сегодня состоялся аукцион  по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Березинском, Дзержинском и Смолевичском районах....
 
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