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Трейдеры потеряли свыше $2 млрд за сутки на падении курса биткоина

26.03.2021 14:49 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Трейдеры потеряли свыше $2 млрд за сутки на падении курса биткоина. Краткосрочный рост курса биткоина до 57 тысяч долларов произошел после того, как производитель электрокаров Tesla добавила возможность оплаты своей продукции биткоинами. Пока такой способ доступен только для клиентов из США, в других странах он появится позднее, но также в этом году. 
 
 
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Трейдеры потеряли свыше $2 млрд за сутки на падении курса биткоина. Краткосрочный рост курса биткоина до 57 тысяч долларов произошел после того, как производитель...
 
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