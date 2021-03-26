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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трейдеры потеряли свыше $2 млрд за сутки на падении курса биткоина Трейдеры потеряли свыше $2 млрд за сутки на падении курса биткоина. Краткосрочный рост курса биткоина до 57 тысяч долларов произошел после того, как производитель...

Трейдеры потеряли свыше $2 млрд за сутки на падении курса биткоина. Краткосрочный рост курса биткоина до 57 тысяч долларов произошел после того, как производитель электрокаров Tesla добавила возможность оплаты своей продукции биткоинами. Пока такой способ доступен только для клиентов из США, в других странах он появится позднее, но также в этом году.