Россия наращивает объемы: подешевеет ли газ для стран ЕАЭС?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эксперты не исключают, что возрастающая конкуренция с СПГ в будущем может снизить цены на трубопроводный газ. Выиграют ли от этого страны ЕАЭС, покупающие российское "голубое топливо", - в материале корреспондента Sputnik Никиты Чикунова.

Перспективный и сжиженный

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

К 2035 году объемы производства СПГ в России планируется увеличить в три раза – до 140 млн тонн, указывается в документе. В минувшем году, согласно данным Росстата, было произведено 30,5 млн тонн СПГ.

Цель программы — занять 20% мировых поставок СПГ. По итогам прошлого года доли рынка СПГ в большей степени распределяются между четырьмя крупными игроками: Австралией (доля рынка 21%), Катаром (20%), США (16%) и Россией (8%).

Такие амбициозные планы в российском правительстве объясняют возрастающим спросом на СПГ в мире. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, к 2035 году сжиженный газ обгонит трубопроводный по объемам продаж.

"За последнее десятилетие потребление СПГ в мире росло в четыре раза быстрее, чем добыча природного газа. По прогнозам, доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35% в 2017 году до 52% к 2035-м", - цитирует министра РИА Новости .

В 2020 году, согласно оценкам британской компании British Petroleum, доля СПГ в общемировом экспорте газа составляла 35% (431 млрд кубометров), на трубопроводный газ приходилось 65% рынка (805 млрд кубометров).

Основными потребителями трубопроводного газа сейчас являются европейские страны (60%) и Северная Америка (18%). Картина по СПГ кардинально отличается: почти все объемы (75%) забирают страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в Европу уходит всего 17%.

Главное преимущество сжиженного природного газа перед магистральным заключается в удобстве его хранения и транспортировки, подчеркивают специалисты. Операторы СПГ могут оперативно отреагировать на повышение спроса в отдельных странах – для этого им достаточно отправить танкер, не протягивая дополнительную ветку газопровода.

Конкуренция и ценовая война

Наращивать объемы производства СПГ в ближайшие годы собирается не только Россия. Такие планы есть у Катара (до 90 млн тонн к 2030 году) и США (до 300 млн тонн к 2030 году), где продолжается последовательный ввод мощностей крупнейших СПГ-проектов.

Сохранение этой тенденции в будущем, прогнозируют эксперты, может привести к переизбытку предложения СПГ на мировых рынках. Тогда более дешевый сжиженный газ начнет конкурировать с трубопроводным, постепенно "обрушивая" цены на него.

"За счет перенасыщения рынка конкуренция действительно возрастет. На самом деле мы пока не видели настоящей конкуренции по газу, пока только ее зачатки. Ценовая война еще впереди", - считает глава российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Сценарий резкого падения цен на природный газ не фантастический, предупреждает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, такая ситуация уже происходила в 2019-2020 годах.

"В случае избытка СПГ на глобальном рынке, цены снизятся на трубопроводный и сжиженный природный газ, как это произошло во второй половине 2019 года и усугубилось в 2020-м. Падение котировок на основных торговых площадках приводит к снижению газовых цен практически на всех рынках", - говорит эксперт.

Летом 2019 года спотовые цены на газ (цены на момент заключения сделки на торгах – Sputnik) демонстрировали ценовые минимумы за десятилетие – $117 за тысячу кубометров. В апреле 2020-го цены на торгах в Великобритании упали до $43, оказавшись ниже даже внутрироссийских тарифов. В перерасчете для потребителей Южного федерального округа РФ тысяча кубометров газа тогда стоила $67.

Изменятся ли газовые контракты?

Долгосрочные контракты между производителями и потребителями газа не зависят от изменений цен на спотовых рынках. Страны ЕАЭС закупают российский трубопроводный газ именно по таким контрактам.

Однако возможное удешевление природного газа в перспективе может привести к тому, что при обсуждении перспективных контрактов ближайшие партнеры России смогут "выбить" себе более выгодные условия.

"Снижение цен на газ, в том числе магистральный, улучшит переговорные позиции Беларуси и других стран Союза при обсуждении новых газовых контрактов. Не могу судить, насколько это рыночный подход, но такое возможно", - рассуждает старший аналитик по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб" Алексей Кокин.

В настоящее время Беларусь закупает российский газ по цене $128,5 за тысячу кубометров (в 2020 году – $127). Армения платит $165 за тысячу кубометров, а Кыргызстан – $150. В то же время цена газа на TTF (крупнейший газовый хаб Европы, - Sputnik) в среду, 24 марта, составляла $228,6 за тысячу кубометров.

При условии падения общемировых цен на природный газ страны ЕАЭС действительно могут получать газ дешевле, чем сейчас, подтверждает ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Я думаю, что цены для Беларуси и других стран снизятся, но не слишком. Максимум – до уровня $100-$120 за тысячу кубометров, ниже маловероятно, потому что доставка из районов добычи газа в России (Ямало-Ненецкий автономный округ - Sputnik) до республик довольного дорогая", - объясняет он.

Все зависит от спроса

Впрочем, говорить о неизбежном снижении цен на природный газ из-за повышения производства СПГ пока слишком рано, поскольку это целиком и полностью зависит от динамики спроса, настаивают опрошенные Sputnik эксперты.

"Сценарий наращивания производства СПГ нельзя рассматривать в отрыве от спроса. Если рост производства будет соответствовать спросу, то нет, конкуренции с трубопроводным газом не будет. В целом концепция производства СПГ предусматривает разделение рынков, трубопроводный газ будет ориентирован в первую очередь на Европу, СПГ – на азиатский рынок. Если спрос будет расти медленно или совсем не расти, то сжиженный газ может "потечь" на другие рынки, сбивая цены", - говорит Алексей Кокин.

Руководитель исследований департамента экспертно-аналитических работ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин разделяет подобную точку зрения.

"Говорить об избытке или дефиците в 15-летней перспективе преждевременно. Это касается и ценовых колебаний. Основные энергетические прогнозы исходят из того, что рынок будет в целом сбалансирован, ведь на долгосрочном горизонте спрос и предложение будут адаптироваться. Будут как периоды избытка, так и периоды дефицита", - резюмировал он.

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