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Аграрии Беларуси приступили к севу ранних яровых культур
26.03.2021 16:51 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTИз-за погодных условий полевые работы начались позже обычного, оттого и времени на раскачку не остается. Механизаторы работают практически весь световой день, первыми высевают пшеницу и люцерну на зеленую массу. На очереди ячмень и овес - эти культуры менее требовательны к теплу. Важно успеть завершить основные работы, пока в почве есть влага.
На посевной задействована вся имеющаяся в хозяйствах техника, ее подготовку завершили еще в зимний период. В достаточном количестве и горюче-смазочных материалов.
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Из-за погодных условий полевые работы начались позже обычного, оттого и времени на раскачку не остается. Механизаторы работают практически весь световой день,...
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