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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аграрии Беларуси приступили к севу ранних яровых культур Из-за погодных условий полевые работы начались позже обычного, оттого и времени на раскачку не остается. Механизаторы работают практически весь световой день,...

Из-за погодных условий полевые работы начались позже обычного, оттого и времени на раскачку не остается. Механизаторы работают практически весь световой день, первыми высевают пшеницу и люцерну на зеленую массу. На очереди ячмень и овес - эти культуры менее требовательны к теплу. Важно успеть завершить основные работы, пока в почве есть влага.На посевной задействована вся имеющаяся в хозяйствах техника, ее подготовку завершили еще в зимний период. В достаточном количестве и горюче-смазочных материалов.