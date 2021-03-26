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Аграрии Беларуси приступили к севу ранних яровых культур

26.03.2021 16:51 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Из-за погодных условий полевые работы начались позже обычного, оттого и времени на раскачку не остается. Механизаторы работают практически весь световой день, первыми высевают пшеницу и люцерну на зеленую массу. На очереди ячмень и овес - эти культуры менее требовательны к теплу. Важно успеть завершить основные  работы, пока в почве есть влага. 
На посевной задействована вся имеющаяся в хозяйствах техника, ее подготовку завершили еще в зимний период. В достаточном количестве и горюче-смазочных материалов.

 
 
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Из-за погодных условий полевые работы начались позже обычного, оттого и времени на раскачку не остается. Механизаторы работают практически весь световой день,...
 
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