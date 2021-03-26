Плюс 10 копеек: некоторые виды сигарет подорожают с 1 апреля в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Отдельные виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 апреля, некоторые – сразу на 10 копеек, свидетельствуют данные Министерства по налогам и сборам республики.

Так, увеличатся цены на продукцию гродненской табачной фабрики "Неман": пачка Pall Mall (Nano Blue, Nano Silver, Nano Fresh, Nano Fusion, Nano Green) будет стоить 2 рубля 65 копеек, Pall Mall Superslims (Azure и Violet) – 2 рубля 70 копеек, Kent (Nano Silver и Nano White) – 3 рубля 70 копеек, Rothmans (Demi Click Coral и London Blue) – 2 рубля 70 копеек. Кроме того, в продаже появится новый вид – Kent Feel Vibe (3 рубля 70 копеек).

Компания "Табак-Инвест" в апреле не собирается повышать цену на продукцию, однако выпустит в продажу два новых вида Winston – XS Caster Plus и Compact Ambient Mix (2 рубля 90 копеек).

Импортируемые предприятием "Беларусьторг" сигареты Davidoff (Classic и Gold) подорожают на 10 копеек и будут стоить 4 рубля 20 копеек за пачку, на столько же увеличится цена сигарет Richmond (Bronze Edition и Red Edition) – до 5 рублей 10 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

В предыдущий раз цены на сигареты повышались 1 марта текущего года.

С полным перечнем марок табачных изделий, цены на которые вырастут с первого числа следующего месяца, можно ознакомиться на сайте МНС.