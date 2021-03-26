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Беларусь и Россия обсудили объединение рынков газа и электроэнергии

26.03.2021 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Минск и Москва обсудили формирование объединенных рынков газа и электроэнергии, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Двухдневные переговоры, 25 и 26 марта, министров энергетики Николая Шульгинова и Виктора Каранкевича прошли в Москве. Во встрече также принимал участие посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в частности, в электроэнергетике и газовой отрасли, углубление интеграционных процессов", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В российском ведомстве отметили, что министры затронули "вопросы согласования проектов "дорожных карт" по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии".

© Sputnik
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В свою очередь в министерстве энергетики Беларуси добавили, что в Москве стороны обсудили "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике".

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Теги: Минск
 
 
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Переговоры министров энергетики прошли в Москве 25 и 26 марта, стороны обсудили "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в газовой сфере и...
 
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