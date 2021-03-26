На российского политолога из Беларуси завели уголовное дело за оскорбление Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении белорусского политолога, постоянно проживающего в России, Дмитрия Болкунца. Это сделали после призывов в провластных телеграм-каналах дать его словам правовую оценку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Генеральная прокуратура 26 марта возбудила уголовное дело по части 1 статьи 368 УК в отношении Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление президента Республики Беларусь в сети Интернет», — говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала характеристика, которую Дмитрий Болкунец дал Александру Лукашенко на YouTube-канале Balaganoff. Запись передачи появилась несколько дней назад, но вчера ее стали комментировать провластные телеграм-каналы и призывать СК и Генпрокуратуру дать правовую оценку словам политолога.

Экономисту, политологу, эксперту в сфере российско-белорусских отношений Дмитрию Болкунцу 38 лет, он родом из Слонима. Окончил экономический факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, магистратуру Белорусского государственного экономического университета, получил степень магистра в Европейском гуманитарном университете, аспирантуру в НИУ ВШЭ России.

Последние несколько лет постоянно проживает в России. Работает аналитиком Института развития интеграционных процессов при Академии внешней торговли России, часто консультирует различные СМИ по белорусско-российской повестке, участвует в различных политических ток-шоу.