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О сотрудничестве по всем направлениям говорили на встрече Н. Кочанова и посол Азербайджана в Беларуси
26.03.2021 18:53 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПлодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях официального Минска и Баку! Об этом говорили сегодня на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с послом Азербайджана в Беларуси. Страны активно развивают двустронние отношения, в частности, в экономике. Налажен экспорт и импорт - товарооборот в прошлом году вырос в полтора раза.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "За 2020 год товарооборот достиг практически 450 миллионов долларов. Это очень важные шаги, которые предприняты были. Но, а для меня, как куратора нефтеперерабатывающей отрасли, очень важно было то, что мы четко закрепили поставки азербайджанской нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы. Это не может не радовать. Ну и тот уровень сотрудничества между нашими предприятиями, машиностроение - заслуживает всякой похвалы".
Наталья Кочанова добавила, что в сотрудничестве между странами есть еще много перспектив, которые могут найти свое отражение в разных направлениях, в том числе в торговой и гуманитарной сфере.
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О сотрудничестве по всем направлениям говорили на встрече Н. Кочанова и посол Азербайджана в Беларуси
Плодотворное сотрудничество по всем направлениям - основная задача в отношениях официального Минска и Баку! Об этом говорили сегодня на встрече председателя...
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