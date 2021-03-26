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Лукашенко освободил от должности начальника УВД Миноблисполкома

26.03.2021 19:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Ковальчук больше не руководит милицией Минской области. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.


Александр Ковальчук. Фото: slutsk-gorod.by

«Генерал-майор милиции Александр Ковальчук освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома», — говорится в тексте указа, датированного 26 марта.

Причины, по которым 49-летний генерал-майор лишен должности, не сообщаются.

Александр Ковальчук — уроженец Слуцкого района Минской области. Окончил Минское высшее военное командное училище, после реформирования армии начал работать оперуполномоченным отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Слуцкого горрайисполкома. Дослужился до начальника уголовного розыска района. Одновременно учился в Академии МВД Республики Беларусь.

Затем работал в Могилевской области, где в 2014-м занял должность начальника УВД Могилевского облисполкома. На этой должности он прослужил почти четыре года. 1 февраля 2018 года стал начальником УВД Минского облисполкома.

 
 
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Причины, по которым 49-летний генерал-майор лишен должности, не сообщаются.
 
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