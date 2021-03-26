Земельные участки в Беловежской пуще продали на аукционе: узнали, за сколько

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. На днях в Каменецком районе состоялся аукцион по продаже земельных участков, расположенных на территории Национального парка "Беловежская пуща". На торги съехались участники из Бреста, Кобрина, Каменца и даже Минска. Аукцион прошел с ажиотажем. На каждый лот было по 10, 15, а то и 20 заявок. Такой спрос был вызван и местоположением недвижимости, и ее стартовой ценой – менее тысячи рублей.

На продажу было выставлено четыре земельных участка, два из которых были с незавершенными строениями – одноквартирными жилыми домами. Степень готовности строений – всего 5%.

Самой популярной оказалась недвижимость в деревне Абрамово. Это небольшая деревушка, окруженная пущанским лесом и расположенная всего в 10 км от главного входа в Национальный парк. Начальная цена за земельный участок в этой местности площадью 0,24 га – 854 рубля. На этот лот было подано 20 заявок. И по итогам аукциона земельный участок в Абрамово был продан за 27 0000 рублей. Еще один участок в этой местности, площадью 70 соток и с незавершенным строительством также пользовался спросом у желающих – было подано 15 заявок. Со стартовых 1593 рублей стоимость участка поднялась до 30 000 рублей.

Земельный участок без каких-либо строений продавался в деревне Маковище – чуть дальше от главного входа в пущу, но рядом с трассой Р-83, которая ведет прямо к Национальному парку. Продажа этого лота стартовала с цены в 979 рублей за 0,17 га земли. По итогам торгов лот ушел за 14 000 рублей.

Самым дорогим со старта оказался участок с незавершенным строительством, распложенный в агрогородке Каменюки. Этот населенный пункт находится всего в километре от главного входа в Национальный парк "Беловежская пуща". Земельный участок площадью 25 соток и с незавершенным строительством (степень готовности – 5%) был оценен в 11 368 рублей. С учетом немаленькой, по сравнению с другими лотами, стартовой цены недвижимости на этот участок было подано всего пять заявок. Тем не менее недвижимость в Каменюках была продана за 25 000 рублей.

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