«Жалко, что вас еще не закрыли. Конец связи». Задали Николаю Карпенкову актуальные вопросы

Источник материала: Tut.by

На этой неделе произошло несколько событий, по которым осталось немало вопросов. Правда ли рассказанное в интервью бывшим сотрудником ГУБОП и как к этому относится руководство МВД, что известно о подготовке терактов, о которых заявляли органы, почему людей хватают на улице и судят за цвет одежды? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы позвонили на прямую линию заместителю министра внутренних дел, командующему внутренними войсками Николаю Карпенкову.



Николай Карпенков. Фото: belvpo.com

— Николай Николаевич, что вы можете сказать о Станиславе Лупоносове. Можете ли вы подтвердить, то, что он рассказывал: что из этого соответствует действительности?

— Так много на эту тему говорили, что добавить практически нечего. Мне пояснить по этому поводу особо нечего. А Лупоносов — предатель. По телевидению был хороший фильм.

— Ранее в МВД говорили , что поступающая от BYPOL информация — неправда. Но потом сказали , что Лупоносов сливал информацию. Либо это неправда, либо он ее сливал?

— Мои прямые телефонные линии касаются внутренних войск. Обычно звонят родители — интересуются определенными вопросами быта, если есть какие-то проблемы у детей. А такие двусмысленные вопросы не хочется комментировать. Все по центральному белорусскому телевидению показано. Обращайтесь к белорусскому телевидению, прессе, которая издается, комментаторам нормальным, журналистам, которые дают расклады.

Лупоносов — враг и предатель нашего государства. Мне больше нечего ответить по этому поводу.

— Вы входите в комиссию по приемке в эксплуатацию пускового комплекса первого блока АЭС. Она готова к полноценному запуску?

— Она отработала в тестовом режиме, там все нормально, она готова к эксплуатации.

— Еще один вопрос (он тоже не касается внутренних войск). Какой закон нарушает человек, который ходит в белых носках с красной полоской?

— Не задавайте глупые вопросы. Мне уже смешно.

— Это не глупый вопрос. Человек сидит 15 суток.

— Это глупые вопросы. Прекратите эти провокации тутбаевские. Кладите трубку.

— Почему нормальный вопрос вы называете его провокацией?

— Потому что вы не знаете, откуда звоните, по чьему заданию, как работает TUT.BY у нас. Жалко, что вас вообще еще не закрыли. Конец связи.

Постановление Совета министров Республики Беларусь 23 июля 2012 г. № 667 О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц В ходе «прямой телефонной линии» гражданам и юридическим лицам даются полные и исчерпывающие ответы на поставленные ими вопросы в пределах компетенции организации. В случае если обращение либо отдельные поставленные в нем вопросы, поступившие в ходе «прямой телефонной линии», не относятся к компетенции организации, гражданину и юридическому лицу разъясняется, в какую организацию им необходимо обратиться.