ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сын Владимира Макея раскритиковал заявление МИД, адресованное США

27.03.2021 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виталий Макей раскритиковал адресованное США заявление МИД с предложением совместно управлять Аляской и помочь послу США проголосовать на выборах. Виталий — бывший сотрудник МИД и сын Владимира Макея, министра иностранных дел.


Фото: МИД Беларуси

«Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов. Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов — это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны.

Тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий» — написал Виталий в LinkedIn:.

По словам бывшего сотрудника МИД, нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность.

«Мне грустно, что мои бывшие коллеги, ко многим из которых я испытываю искренние дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень хотелось бы, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои знания, навыки, опыт и нравственные ориентиры. Они нам всем ещё понадобятся», — пишет Виталий.

Ранее МИД Беларуси в ответ на поздравления посольства США с Днем Воли заявил, что готов дать американскому послу белорусское гражданство, чтобы она могла проголосовать на выборах, и поделить Аляску. В пресс-службе ведомства TUT.BY подтвердили, что это не шутка.

Виталий Макей уволился из внешнеполитического ведомства. Об этом стало известно 24 сентября 2020 года. В МИД Виталий Макей занимал пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии. До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам бывшего сотрудника МИД, нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Жалко, что вас еще не закрыли. Конец связи». Задали Николаю Карпенкову актуальные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by