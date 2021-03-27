|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 марта 2021 года)
27.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Кризис
«С покупкой квартиры лучше повременить», - считает руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade экономист Сергей Лысаков. Его мнение можно почитать
Строительство
Сроки завершения строительства ЖК «Лазурит» в Минске
Первый минский электродом почти достроили. Посмотрели,
«Айрон»
На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно
Белорусы
В центре Минска планируют построить несколько зданий для Академии МВД. Горожан
Земля
На торги
Деньги
Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк
Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию.
Зарубежная недвижимость
Цены на недвижимость в 2020 году
В богемном литовском Ужуписе
Туризм и отдых
Снова ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском. на этот раз мы
Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле: посмотрите
Законодательство
Обзор новшеств законодательства в сфере строительства от адвокатского бюро REVERA можно почитать
Регионы
В Бресте
Возле железнодорожного вокзала в Могилеве
Дачи и частные дома
Блогер Надежда
Сделали обзор
Коммерческая недвижимость
В центре Минска на берегу Свислочи на продажу
EPAM
В Минске
«Стеклянного» кинотеатра «Москва» в Минске
В Витебской области
Владелица недвижимости сдавала ее в аренду и
Риэлтерский бизнес
Минюст на год
Жилье и инфраструктура
Многодетная семья, в которой растет ребенок с синдромом Дауна,
Квартиры в минской новостройке
На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками. Готовы
Мангалы, воркаут-площадка и теннисные столы:
Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в здании, где объявили о создании БНР, читайте
Офтоп
Не поделили деньги от проданной квартиры:
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартиры на аукционе, релокейт на природу и кинотеатр “Москва”, который останется на месте. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)