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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 марта 2021 года)

27.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 1.3% и составил 1239 $/м2. Текущее значение индекса на 6% ниже, чем месяц назад. Средняя цена квартир в новостройках Минска увеличилась на 0.2% и равна на данный момент 1318 $/м2. Уровень цен на первичном рынке превышает уровень «вторички» на 79 $/м2.

Кризис

«С покупкой квартиры лучше повременить», - считает руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade экономист Сергей Лысаков. Его мнение можно почитать тут.

Строительство

Сроки завершения строительства ЖК «Лазурит» в Минске снова перенесли.

Первый минский электродом почти достроили. Посмотрели, как он выглядит.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 марта 2021 года)

«Айрон» выставил на продажу квартиры в доме на 12 подъездов в ЖК «Левада».

На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены.

Белорусы сообщают, что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика «Грушевского Посада», который до сих пор остается долгостроем.

В центре Минска планируют построить несколько зданий для Академии МВД. Горожан зовут на общественное обсуждение.

Земля

На торги выставили 8 участков в Смолевичах. Аукцион пройдет 22 апреля. Тем временем, участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и $ 77 тыс. Все результаты аукциона здесь. Еще один ажиотаж наблюдался на торгах по участкам в Беловежской пуще: цена выросла в 30 раз.

Деньги

Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк предлагает купить квартиры в Новой Боровой от 9,99% годовых, но есть нюансы.

Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию. Узнали проценты по кредиту.

Зарубежная недвижимость

Цены на недвижимость в 2020 году выросли, несмотря на пандемию и экономический кризис.

В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка в 12 квадратных метров.

Продается ранчо Тома Круза в очень живописном месте.

Туризм и отдых

Посмотрите, как выглядит баня с панорамными окнами.

Снова ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском. на этот раз мы ездили в агроусадьбу «Дворъ», которая располагается в 25 километрах от столицы.

Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле: посмотрите видео-обзор уникального для Беларуси объекта.

Законодательство

Обзор новшеств законодательства в сфере строительства от адвокатского бюро REVERA можно почитать тут.

Регионы

В Бресте планируют возвести электрический жилой район на 1890 квартир.

Возле железнодорожного вокзала в Могилеве может появиться кафе «Мова».

Дачи и частные дома

Блогер Надежда рассказала нам о том, как за $ 60 тысяч построить дом мечты в садовом товариществе.

Сделали обзор дешевых дач в аренду на лето под Минском, а также собрали 7 крутых домов в аренду, где можно жить и работать летом. Если же хотите построить дом сами, то посмотрите, что предлагали на выставке «Белорусский дом». Хотя иногда можно пойти и другим путем. Например, купить за 1 базовую дом прямо возле браславских озер. Тем более, что Александр Лукашенко подписал указ об отчуждении жилых домов в сельской местности.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 марта 2021 года)

Коммерческая недвижимость

В центре Минска на берегу Свислочи на продажу выставили помещение, где размещается знаменитый ресторан.

EPAM уходит из минского бизнес-центра, который арендовала полностью.

В Минске продается общежитие, которое пустовало 10 лет.

«Стеклянного» кинотеатра «Москва» в Минске не будет. Нет денег.

В Витебской области хотят снести усадьбу соратника Калиновского. А в Гродненской - продают дворец Радзивиллов.

Владелица недвижимости сдавала ее в аренду и не доплатила 300 тысяч рублей налогов. КГК выяснил интересную подробность.

Риэлтерский бизнес

Минюст на год лишил столичного риэлтера права оказывать услуги.

Жилье и инфраструктура

Многодетная семья, в которой растет ребенок с синдромом Дауна, рассказала об образовании сына, его будущем и новом жилье, которым не может воспользоваться.

Квартиры в минской новостройке выставили на торги.

На берегу озера продается дом с сауной, двумя причалами и даже лодками. Готовы обменять на квартиру в Минске.

Мангалы, воркаут-площадка и теннисные столы: вот как преобразятся столичные пляжи к новому сезону.

Где в Минске находится «Дом Воли» и можно ли купить квартиры в здании, где объявили о создании БНР, читайте тут.

Офтоп

Не поделили деньги от проданной квартиры: минчанин напал на мать, угрожая убийством.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Квартиры на аукционе, релокейт на природу и кинотеатр “Москва”, который останется на месте. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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