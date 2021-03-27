Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (22-28 марта 2021 года)

«Айрон» выставил на продажу квартиры в доме на 12 подъездов в ЖК «Левада».

На 10 квартир в ЖК «Соколиный край» серьезно снизили цены .

Белорусы сообщают , что в Польше их «кинула» фирма владельца компании-застройщика «Грушевского Посада», который до сих пор остается долгостроем.

В центре Минска планируют построить несколько зданий для Академии МВД. Горожан зовут на общественное обсуждение .

Земля

На торги выставили 8 участков в Смолевичах. Аукцион пройдет 22 апреля. Тем временем, участки с «недостроями» в Колодищах проданы за $ 90 тыс. и $ 77 тыс. Все результаты аукциона здесь . Еще один ажиотаж наблюдался на торгах по участкам в Беловежской пуще: цена выросла в 30 раз.

Деньги

Появился еще один кредит на жилье. БТА Банк предлагает купить квартиры в Новой Боровой от 9,99% годовых, но есть нюансы.

Держателям облигаций «Тамбаза» открыли кредитную линию. Узнали проценты по кредиту.

Зарубежная недвижимость

Цены на недвижимость в 2020 году выросли , несмотря на пандемию и экономический кризис.

В богемном литовском Ужуписе продается квартира-малютка в 12 квадратных метров.

Продается ранчо Тома Круза в очень живописном месте.

Туризм и отдых

Посмотрите , как выглядит баня с панорамными окнами.

Снова ищем с блогером Алиной Балаш крутые места для свадьбы рядом с Минском. на этот раз мы ездили в агроусадьбу «Дворъ», которая располагается в 25 километрах от столицы.

Как я одна в марте переночевала посреди леса в Bubble-отеле: посмотрите видео-обзор уникального для Беларуси объекта.

Законодательство

Обзор новшеств законодательства в сфере строительства от адвокатского бюро REVERA можно почитать тут .

Регионы

В Бресте планируют возвести электрический жилой район на 1890 квартир.

Возле железнодорожного вокзала в Могилеве может появиться кафе «Мова».

Дачи и частные дома

Блогер Надежда рассказала нам о том, как за $ 60 тысяч построить дом мечты в садовом товариществе.