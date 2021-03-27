ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БелАЗ накануне подписал контракт с крупной итальянской компанией

27.03.2021 16:49 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Речь об инвестициях в более чем 40 миллионов евро. Они пойдут на закупку оборудования для нового кольцераскатного производства. Новый современный комплекс будет построен на площадях завода ПАК в Орше. Продукция этого предприятия поможет не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и треть объема отправлять на экспорт.

За первый квартал БелАЗ планирует увеличить экспорт в 1,6 раза. Завод наращивает поставки в Россию, КНР, Индию и другие страны дальней дуги.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь об инвестициях в более чем 40 миллионов евро. Они пойдут на закупку оборудования для нового кольцераскатного производства. Новый современный комплекс будет...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Жалко, что вас еще не закрыли. Конец связи». Задали Николаю Карпенкову актуальные вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by