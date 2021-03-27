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БелАЗ накануне подписал контракт с крупной итальянской компанией
27.03.2021 16:49 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Речь об инвестициях в более чем 40 миллионов евро. Они пойдут на закупку оборудования для нового кольцераскатного производства. Новый современный комплекс будет построен на площадях завода ПАК в Орше. Продукция этого предприятия поможет не только полностью обеспечить внутренний рынок, но и треть объема отправлять на экспорт.
За первый квартал БелАЗ планирует увеличить экспорт в 1,6 раза. Завод наращивает поставки в Россию, КНР, Индию и другие страны дальней дуги.
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Речь об инвестициях в более чем 40 миллионов евро. Они пойдут на закупку оборудования для нового кольцераскатного производства. Новый современный комплекс будет...
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